RTVE se vuelca con la cobertura de los Sanfermines 2025: IA en los encierros, 100 personas, 32 cámaras y 3 tirolinas

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE se volcará desde este domingo 6 y hasta el 14 de julio con la cobertura de los Sanfermines 2025, para lo que ha preparado un despliegue de más de 100 personas que se trasladarán hasta Pamplona, 32 cámaras, tres tirolinas, un dron y la Inteligencia Artificial (IA) en los encierros.

Así lo ha explicado este miércoles el codirector del programa 'Vive San Fermín 2025', Jorge Vázquez, en declaraciones a los medios para presentar el dispositivo de la Corporación pública. Han asistido también los presentadores de TVE Julian Iantzi y Ana Prada, junto al experto Teo Lázaro; y Javier Izu, comentarista de los Sanfermines de RNE.

Entre las novedades, Jorge Vázquez ha destacado el uso de la IA. "Lo que hemos hecho este año es dar un paso más, y gracias a la Inteligencia Artificial, hemos conseguido unos vídeos exclusivos donde vamos a ver imágenes que ninguna cámara ha podido grabar a lo largo de la historia, o incluso en el presente, y también imágenes que no existen en ningún archivo, ni siquiera de RTVE", ha afirmado.

Como ejemplo, el co-director ha indicado que los espectadores podrán ver cómo fue el primer chupinazo que tuvo lugar en el año 1931, cómo trabajan los pastores desde dentro del encierro, o cómo fueron los orígenes de los encierros en Pamplona en la Edad Media.

Se trata de cuatro piezas exclusivas que mostrarán la carrera desde puntos de vista no vistos hasta ahora. Todos los procedimientos se han realizado con IA, desde la recreación histórica, la creación de imágenes, la construcción de los textos, la locución o la ambientación musical.

En cuanto al dispositivo técnico, Vázquez ha indicado que RTVE dispone de un centenar de personas, un total de 32 cámaras que muestran todo el recorrido, tres tirolinas que consiguen las imágenes aéreas del encierro, y un dron que recoge la imagen aérea de la primera zona, sobre todo la zona de los corrales y Santo Domingo. Así, habrá cámaras repartidas por los diferentes tramos: Cuesta de Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta, Callejón de Telefónica, para captar todo lo que suceda en el encierro.

El director ha explicado que en el programa les gusta "contar lo que es el encierro y las peculiaridades de este evento tan importante, pero también conocer las historias de las personas en primera persona". "Que nos cuenten cómo lo viven, cómo lo sienten, porque detrás de cada corredor o de cada vecino de Pamplona o de cada visitante siempre hay una historia personal que nos gusta descubrir", ha manifestado.

La programación de los Sanfermines en La 1 y RTVE Play dará comienzo este domingo 6 de julio con el especial Chupinazo, de 11.00 a 13.00 horas. "Este año hacemos media hora más que el año pasado para contar cómo es también el post después del Chupinazo y cómo ya Pamplona se sumerge en la fiesta", ha subrayado.

Desde el 7 al 14 de julio y a partir de las 7.15 horas, Julian Iantzi y Ana Prada presentarán 'Vive San Fermín 2025', con el experto corredor Teo Lázaro en los comentarios. Ana Valencia, Renata Rota, Maitane Bermejo, Fernando Ballesteros, Javier Erro y Sandra Román serán los seis reporteros encargados de narrar las fiestas de San Fermín a pie de calle y estarán en los puntos más emblemáticos del recorrido de los encierros.

En el Canal 24 Horas, Adrián Arnau contará desde la calle y en directo todos los detalles de la cultura, la tradición y las celebraciones de la fiesta.

La audiencia de los encierros de San Fermín 2024 creció el año pasado en RTVE y alcanzó un 64,9% de cuota y 1,3 millones de espectadores. Casi 3,7 millones de espectadores vieron algún momento de algún encierro durante las fiestas. Sobre si estas cifras de seguimiento añaden presión a la dirección del programa, Jorge Vázquez ha puesto en valor la calidad del equipo técnico y humano.

"Yo, como co-director, estoy muy tranquilo y no te pones a pensar cuántos millones de personas te están viendo. Lo que quieres hacer es el mejor programa con las mejores historias, sobre todo las historias", ha declarado el Jorge Vázquez.

El experto Teo Lázaro ha destacado la creciente responsabilidad que supone para él la cobertura de los encierros de Pamplona en RTVE. "Cada vez eres más consciente de la cantidad de gente que nos ve, nos sigue y está atenta a lo que nosotros contemos a través de la pequeña pantalla", ha señalado.

Lázaro ha explicado que su objetivo principal es transmitir más allá de lo meramente visual, intentando describir los detalles que los espectadores podrían haber pasado por alto. "Me parece fundamental el poder transmitirle al público lo que tú has vivido, has sentido, que traspase más allá de lo que ellos han percibido en primera instancia", ha manifestado.

Sobre si se prepara de alguna manera para controlar los nervios, el experto ha declarado: "A eso me ha ayudado mucho el haber corrido durante muchos años porque los nervios de correr, te aseguro, que son mucho mayores que los de ponerme delante de la cámara". Además, ha revelado que este año ha pedido a sus "mandatarios" que le dejen abierta la posibilidad de volver a correr el encierro, el 14 de julio. "No me han dicho que no", ha enfatizado.

SAN FERMÍN TAMBIÉN EN LA RADIO

Por su parte, RNE también tendrá una cobertura especial informativa, tanto al inicio como al cierre de las fiestas, incluyendo el Chupinazo del 6 de julio desde las 11.30 horas, y el 'Pobre de mí' del 14. Además, habrá seguimiento diario de los contenidos, con especial atención a los encierros, de 7.45 hasta la conclusión de la carrera en la app RNE Audio (a las 7.58 se sincronizarían todas las emisoras). El Chupinazo y el Pobre de mí también podrán seguirse en la app RNE Audio.

Con Javier Izu al frente del dispositivo de la radio pública, la retransmisión del Chupinazo correrá a cargo de Fabiola Muñoz y Marta Alzugaray; la narración de los encierros con Xabier Gómez (Santo Domingo), Javier Izu (Plaza Consistorial), Mercedes Azcárate (curva Mercaderes), Patxi Cervantes (Estafeta), Asier Cotelo (tramo callejón) y Juan Yeregui (Plaza de toros); Xabier Pita narrará el Pobre de mí, que pone fin a las fiestas.

La feria pamplonesa será protagonista en 'Tendido Cero', en La 2, dirigido y presentado por Belén Plaza, los sábados 7 y 14 de julio (13.00 horas). Por su parte, 'Clarín', el informativo taurino de Radio 5 dirigido y presentado por Rafa García, resumirá el fin de semana (sábado y domingo a las 22.35 horas).