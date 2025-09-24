Saiz acusa al PP de racismo: "Ni las empresas ni la Conferencia Episcopal apoyan sus postulados xenófobos"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d), en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Ve espacio para avanzar en la ILP para regularizar a medio millón de migrantes

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de racismo y de querer "migrantes silenciados", con deberes pero sin derechos, una postura que, según Saiz, no comparten ni las empresas ni la Conferencia Episcopal Española.

"Ni la mayoría de grupos politicos, ni las empresas, ni las plataformas de redes sociales, ni la Conferencia Episcopal, ni la gran mayoría social de nuestro país apoyan sus postulados racistas y xenófobos", ha afeado Saiz al PP, este miércoles durante su comparecencia en el Pleno del Congreso.

Además, ha acusado a "la derecha y la ultraderecha" de crear una "falsa alarma" sobre el fenómeno migratorio, mientras estos la han acusado de "utilizar a los migrantes como arma arrojadiza" y han denunciado "colapso", "desbordamientos", "hacinamientos" y connivencia con "las mafias".

"Nos quieren abocar con sus discursos y políticas xenófobas a ser un país cerrado y pobre", ha señalado Saiz, al tiempo que les ha reprochado que "sus soluciones para gestionar la migración pasan por hundir barcos que salvan vidas".

Así se ha pronunciado después de que la diputada del PP Sofía Acedo haya tachado de "absoluto fracaso" la gestión migratoria del Gobierno. Entre otras críticas, ha reprochado a Saiz que existe "un colapso de servicios, un desbordamiento del sistema de asilo" que ha "reventado"; un "descontrol de flujos e irregularidad sobrevenida cada vez mayor" y un "mercado negro de reventa de citas" para las oficinas de extranjería. Además, ha afeado a Saiz que lo que están haciendo en Baleares son "barracones para meter de manera hacinada a los inmigrantes".

En la misma línea, el diputado de Vox Alberto Rodríguez Almeida ha asegurado que las mafias que trafican con personas migrantes tienen "un chollo" con el Gobierno de Sánchez que "alienta el negocio multimillonario de la inmigración ilegal", ha preguntado a la ministra "por qué no ejecuta las órdenes de expulsión", y, sobre los menores migrantes solos, ha defendido que "la propuesta de Vox es la más humana y razonable: devolver a los niños con sus padres".

Por su parte, el diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha denunciado "la campaña de acoso" que reciben los migrantes; ha propuesto dotar a los docentes de las estrategias "para potenciar el aula inclusiva, fortaleciendo la cultura de paz para anular cualquier tipo de narrativa anti inmigración" y ha trasladado su "preocupación" por "la instrumentalización de los inmigrantes". "No podemos volver a tener un Torre Pacheco o un Jumilla", ha remarcado.

Mientras, el diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha criticado el "espectáculo vergonzoso" ante "el colapso de las instituciones canarias" este verano y ha acusado al PP de haber "violado los derechos de los menores a una acogida digna"; ha mostrado su rechazo a las devoluciones en caliente, ha pedido que "se cierren los CIEs" y "luchar contra los bulos y el racismo".

Desde Podemos, la diputada Noemí Santana se ha referido a la situación de más de 5.500 niños y niñas que están bajo la tutela del gobierno de Canarias, en centros desbordados con el "personal al límite" y ha lamentado que, mientras tanto, el mecanismo de derivación que aprobó el Gobierno está "completamente atascado".

CAOS EN OFICINAS DE EXTRANJERÍA

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha reprochado a Saiz el "caos crónico" en las oficinas de extranjería con un "mercado negro" donde las citas cuestan "200, 500 euros"; y ha propuesto permitir que los migrantes residentes en España desde hace mucho tiempo puedan votar en las elecciones. "Si tuvieran derecho a voto, quizá algunos de los discursos que se dan aquí no se darían", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha lamentado que este lunes PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar tumbaran la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la gestión de la inmigración. "Piensen bien todos contra quién votaron ayer, si contra el racismo o contra Cataluña", ha subrayado.

Desde EH Bildu, el diputado Jon Iñarritu se ha preguntado "por qué la situación es que la red de acogida en península está desbordada" si han "descendido las llegadas de manera irregular a la península en estos últimos meses" y ha criticado el "intento global de la extrema derecha mundial de vincular las migraciones con delincuencia".

La diputada del PNV Maribel Vaquero ha señalado que el "reto" de la migración "no puede ser abordado con mensajes de brocha gorda" y ha advertido de que no abarcar el diagnóstico y el plan de actuación de forma integral sino de forma "parcheada" genera "enfrentamientos entre administraciones, enfrentamientos políticos innecesarios que engordan los mensajes más populistas y xenófobos".

Mientras, el diputado de BNG Néstor Rego ha apostado por combatir "el discurso de odio" condenando "el atentado" contra el centro para menores en Monforte de Lemos; la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha lamentado que la ministra "no haya dedicado un minuto a Canarias"; el diputado de UPN Alberto Catalán ha tachado de "nefasta" la gestión migratoria del Gobierno y ha pedido "equidad" en el reparto de menores; y la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha advertido de que "la burocracia sigue siendo un muro" para muchos migrantes que acaban en una situación "muy precaria".

"NO HAY IMPROVISACIÓN"

Frente a las críticas, la ministra de Inclusión ha asegurado que "no hay ninguna improvisación" en su gestión migratoria, y ha explicado que están "adaptando constantemente los recursos" y reforzando las oficinas de extranjería en todo el país, sacando provecho de la Inteligencia Artificial para "todo lo que tiene que ver con la atención y con las citas".

Además, ante la petición de varios grupos para que se apruebe la ILP para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, la ministra de Inclusión ha afirmado que "es el momento de avanzar en el acuerdo".

"Los grupos han presentado sus enmiendas, señorías, pero el éxito para la ciudadanía sería llegar a un punto de encuentro, a un terreno común. Creo que hay espacio para avanzar", ha asegurado Saiz.

Finalmente, la ministra ha insistido en "alzar la voz frente a la derecha y a la ultraderecha", ha dicho que "hay que ser antirracista" y ha condenado "el genocidio en Gaza".