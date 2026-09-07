Salvamento Marítimo asegura que no desmanterlará ninguno de sus Centros de Coordinación tras queej sindicatos

Archivo - Llegada de un cayuco en el Puerto de la Restinga, a 25 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha recalcado este lunes que "no va a desmantelar" ninguno de sus 20 Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo después de que los sindicatos CSIF, CCOO y SSM --que tienen casi un 70% de representación en el colectivo de tierra-- haya enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para pedir su intervención inmediata ante el "grave deterioro" del servicio público y solicitar un nuevo interlocutor.

"Ante las informaciones publicadas sobre un supuesto deterioro de los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo y la transferencia temporal de funciones entre centros, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR, más conocida como Salvamento Marítimo) desea aclarar que no se ha producido ningún desmantelamiento de centros ni una reducción de la capacidad de prestación del servicio", han recalcado fuentes de la entidad en declaraciones a Europa Press.

Los tres sindicatos han denunciado que el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Algeciras "absorbió" las funciones de control del Tráfico Marítimo del Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho de Gibraltar en precario, "sin refuerzos de personal para asumir estas responsabilidades y en contra de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI)".

De acuerdo con Salvamento Marítimo, este episodio correspondió a la aplicación de un "procedimiento de contingencia" previsto para garantizar la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad sobrevenida que pueda afectar a la operatividad de un centro, ya sea de carácter técnico, operativo, meteorológico, de seguridad o relacionada con la disponibilidad de personal.

En concreto, ha explicado que una controladora del Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa causó baja pocas horas antes del inicio de su turno durante la noche del 15 al 16 de julio. Según ha dicho, fue necesario activar temporalmente el procedimiento de contingencia tras intentar "sin éxito" cubrir la ausencia sobrevenida mediante la oferta de horas extraordinarias y dado que el convenio colectivo establece unas dotaciones mínimas de personal para la prestación del servicio.

"Como consecuencia, entre las 16:30 y las 19:32 horas se realizó una transferencia temporal de determinadas funciones al CCS de Algeciras, de acuerdo con los protocolos internos establecidos. Se trató de una medida de corta duración, limitada a unas horas, que permitió garantizar la continuidad del servicio hasta que el CCS de Tarifa recuperó su funcionamiento habitual. En ningún momento se produjo el cierre del centro ni se vio comprometida la atención a las emergencias marítimas", ha subrayado.

A juicio de la entidad, este episodio demuestra la "eficacia" de una red de coordinación diseñada para responder "de forma segura y ordenada ante incidencias excepcionales". En este sentido, ha hecho hincapié en que los procedimientos de contingencia existen para asegurar que los ciudadanos sigan recibiendo el servicio con todas las garantías, incluso cuando se producen circunstancias imprevistas.

"En consecuencia, SASEMAR rechaza la interpretación de que la activación de un procedimiento de contingencia previsto y reglado pueda considerarse un proceso de desmantelamiento de los Centros de Coordinación, y subraya que las medidas adoptadas tuvieron como único objetivo garantizar la continuidad, seguridad y calidad del servicio público de salvamento marítimo", ha resaltado.

LAS VÍAS DE NEGOCIACIÓN "PERMANECEN ABIERTAS"

Por otro lado, las organizaciones sindicales han solicitado un nuevo interlocutor para retomar la negociación del IX Convenio Colectivo para el personal de tierra, algo que de acuerdo con las organizaciones llevan pidiendo "desde antes del verano".

En relación a este tema, Salvamento Marítimo ha reiterado su "plena disposición" al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Según ha indicado, la entidad ha planteado distintas propuestas para compatibilizar las necesidades operativas del servicio con el marco normativo y presupuestario vigente, "aunque hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo global sobre algunas materias".

"No obstante, las vías de negociación permanecen abiertas y SASEMAR mantiene su compromiso de seguir trabajando con la representación de los trabajadores para reforzar el servicio público que presta a la ciudadanía", ha subrayado.