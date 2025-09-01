Sánchez cifra en 130 los incendios y 330.000 las hectáreas quemadas en agosto: "Casi seis veces la isla de Ibiza"

Afirma que la terrible ola de incendios "no es fruto de la casualidad ni de una trama pirómana, como insinúan desde la bulosfera"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la tragedia por los 130 incendios forestales que han arrasado 330.000 hectáreas durante el mes de agosto.

"Estamos hablando de una superficie equivalente a casi seis veces la isla de Ibiza y que han obligado a muchas personas a evacuar sus casas sin saber siquiera si podrían volver a ellas y, por tanto, dañado sus municipios", ha señalado este lunes Sánchez en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática' para abrir el curso político.

Ante esta situación "tan terrible, tan dramática", el jefe del Ejecutivo ha destacado que se han movilizado "numerosos voluntarios, miles de servidores públicos de todas las administraciones".

"Se han dejado literalmente la piel, se han jugado la vida, han tenido jornadas extenuantes y que su objetivo único era sofocar las llamas, proteger la vida de sus conciudadanos", ha manifestado Sánchez, quien ha asegurado que desde el Gobierno están "decididos y también convencidos" de que la terrible ola de incendios "no es fruto de la casualidad ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan desde la bulosfera en las redes sociales".

En este punto, ha identificado tres factores "fundamentales" que han causado esta tragedia: "Una política de prevención de incendios claramente insuficiente, una gestión del territorio inadecuada y una emergencia climática que ha hecho que los incendios sean ahora más virulentos".

Así, ha advertido de la "falta de planes ejecutados, la ausencia de instrumentos de análisis, de predicción avanzados y también en plantillas de bomberos y de brigadas forestales que en determinados territorios no estaban lo suficientemente dotadas".

Por ello, Sánchez ha advertido de que hay "mucha tarea que hacer en la prevención" y de que la "inadecuada" gestión del territorio se ha traducido, por ejemplo, "en montes cargados de biomasa, en caminos sin cortafuegos descuidados, en falta de especies autóctonas y resistentes al fuego, en municipios despoblados, en infraestructuras obsoletas".

"Una emergencia climática cuyo impacto resulta ya innegable. El cambio climático mata, el negacionismo climático que procesa una parte importante como consecuencia de los bulos de alguna de nuestra clase política resulta tan incomprensible como preocupante. Tenemos que hacer mucho más", ha aseverado.

Aunque ha señalado que "puede parecer incluso ingenuo" pedir un pacto de Estado, el presidente del Gobierno ha insistido en que va a "defender siempre el posibilismo y que España, cada vez que ha enfrentado desafíos que trascienden a lo ideológico, el conjunto de la sociedad ha estado a la altura".

En este sentido, ha recordado el Pacto de Toledo o el pacto de Estado contra la violencia de género. "Creo que podemos volver a hacerlo, debemos estar a la altura de lo que exige el país, debemos apagar el ruido y acordar entre todas las administraciones para lograr este pacto de Estado", ha propuesto.

EL MAYOR DESPLIEGUE CONTRA INCENDIOS QUE SE HA HECHO EN ESPAÑA NUNCA

En su intervención, Sánchez ha puesto en valor el "mayor despliegue humano y técnico que se ha hecho en España nunca para combatir los incendios" y ha querido reconocer y agradecer el "extraordinario" trabajo de todos porque, en sus palabras, "su dedicación es la viva imagen de la solidaridad que une a todos los españoles y también la mejor respuesta para aquellos que cuestionan el valor de las políticas públicas".

Precisamente, el líder socialista ha detallado que desde el Gobierno han movilizado "desde el primer instante todos los recursos disponibles para apoyar a las comunidades autónomas y los municipios".

"En concreto, más de 3.400 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, 26.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 650 brigadistas forestales de refuerzo y 300 efectivos europeos", ha agregado.

Sánchez ha recalcado que ahora el Gobierno sigue trabajando en "tres prioridades claras: Extinguir los incendios que todavía permanecen activos; transferir las ayudas económicas y los recursos extraordinarios aprobados en el último Consejo de Ministros para acelerar la reconstrucción y la recuperación de los municipios afectados; y "hacer lo que haga falta" para que esta tragedia no vuelva a revertirse en la dimensión que se ha repetido en este último año en muchos de los municipios de los territorios.