Sánchez lamenta "profundamente" la muerte del voluntario que trabajaba en el operativo del incendio en Zamora

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado "profundamente" la muerte del voluntario que trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), quien ha fallecido este martes debido a las heridas provocadas por las quemaduras.

"Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio", ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X'.

El fallecimiento de este voluntario ha tenido lugar en torno a las 19.17 horas en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la LE-125.

Además del fallecido otro varón, de unos 36 años, ha sido trasladado por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de León con quemaduras. A estas dos personas se suma una tercera que se encontraba en la misma zona y que también ha sufrido quemaduras de las que ha sido atendido en el centro de salud de La Bañeza.