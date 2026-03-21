Sánchez llama a la "precaución" ante la borrasca Therese y pide "evitar desplazamientos innecesarios" en Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hecho un llamamiento a la "precaución" ante la situación generada por el paso de la borrasca Therese en las Islas Canarias y ha pedido "evitar desplazamientos innecesarios" en el archipiélago.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha expresado su "solidaridad con los vecinos de las poblaciones más afectadas" por la evolución de la borrasca. "Estamos muy pendientes de la evolución", ha asegurado en una publicación en la red social X este sábado.

Durante la pasada madrugada la borrasca Therese dejó diversas incidencias en Tenerife, como desprendimientos de piedras en vías e inundaciones en viviendas, sobre todo debido a los acumulados de lluvias de los últimos días. La estación meteorológica de Cruz de Tea (Granadilla) llegó a registrar hasta 212 litros por metro cuadrado.

Debido a las intensas lluvias al suroeste de la isla, el embalse de Trevejos, en Vilaflor, ya acumula unos 1000 metros cúbicos. Y en cuanto a los acumulados de lluvia de los últimos cinco días, destacan los 212 l/m2 en Granadilla (Cruz de Tea), 164 l/m2 en Vilaflor, 115 l/m2 en Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque, 92 l/m3 en Arico, 69 l/m2 en Bailadero y Taganana, 66 l/m2 en Buenavista, 52 l/m2 en Icor (Fasnia) y 50 l/m2 en Las Galletas y Hoya Grande.

Entre las incidencias registradas, se han detectado inundaciones en viviendas en Buenavista, así como en el parking de la Avenida Síbora, en Los Silos, y en Playa Chica, en El Médano, según ha precisado a los medios la corporación insular, que detalla que la situación más complicada se concentraría en el litoral de Granadilla, donde se comenzaron a producirse inundaciones debido a los importantes acumulados de lluvia registrados en los últimos días.

En la pasada madrugada, si bien la fuerza del mar y las olas no fueron tan intensas como la noche del jueves, la lluvia y viento provocó algún desprendimiento de piedras, como el de la TF-28, en Los Blanquitos, así como la caída de algún bidón de agua a la vía.

La borrasca también ha dejado nevadas en el Teide. Con la activación del Plan Insular de Emergencias desde el miércoles pasado, los accesos al Parque Nacional continúan cerrados. Tras la última madrugada, ya se alcanzan entre los 10 y 20 cm de nieve