Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas de Atresmedia que presentarán Pedroche y Chicote

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten como presentadores de las campanadas de Antena 3

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor, director, guionista y productor Santiago Segura será el invitado especial de las Campanadas de Nochevieja que presentarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, laSexta y atresplayer el próximo 31 de diciembre.

Según ha informado este jueves Atresmedia, por primera vez, los dos presentadores contarán con un invitado especial durante la retransmisión. Santiago Segura estará presente en la Puerta del Sol de Madrid junto a Pedroche y Chicote.

El grupo de comunicación ha indicado que el cineasta tiene "mucho" que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo. "Esta será una de las principales novedades de una retransmisión muy especial y única que contará con muchas sorpresas y que, por primera vez, se emitirá juntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer", ha señalado.

Por su parte, Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a unirse en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y, según Atresmedia, a "sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales".