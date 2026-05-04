Sara Aagesen reconoce la gestión "pionera" de Teresa Ribera al frente de MITECO con un retrato oficial

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, posa para Europa Press, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 1 de julio de 2022, en Madrid (Es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido este lunes la gestión "pionera" de su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, con la presentación de un retrato oficial, según ha informado este ministerio.

La imagen elegida es una fotografía de Europa Press firmada por el fotoperiodista Jesús Hellín y pasa a formar parte de la galería institucional del Ministerio. "En este Ministerio seguimos trabajando desde tu trabajo y tu forma de hacer", ha afirmado Aagesen en el acto refiriéndose a Ribera.

Durante su intervención, la vicepresidenta tercera ha recordado cómo su antecesora "logró unir la agenda de energía y la de medioambiente" construyendo el Ministerio para la Transición Ecológica. Según ha dicho, este "hito" no solo marcó "un antes y un después" en la estructura administrativa, sino que, además, las políticas desplegadas por el mismo convirtieron a Ribera en un "referente tanto en España como a nivel internacional".

Asimismo, ha puesto en valor "la visión y el compromiso" de la anterior vicepresidenta y ha destacado su capacidad para "avanzar siempre, pese a los obstáculos, hacia nuevos objetivos desde la innovación y la honestidad". De acuerdo con Aagesen, Ribera ha desarrollado toda su labor con una marcada "vocación de largo plazo", trabajando siempre con "el foco puesto en el bienestar y el futuro de las próximas generaciones".

Por su parte, la actual vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva para la Comisión Europea ha explicado que ha querido que le represente una fotografía haciendo un reconocimiento de los fotoperiodistas que "día a día" siguen la actividad política y cuyo trabajo "ayuda a entender la realidad", algo fundamental para la democracia.

COALIGAR COMPETITIVIDAD Y MEDIOAMBIENTE ES POSIBLE

También ha explicado que en su trayectoria como ministra quiso demostrar que coaligar "la competitividad y el medioambiente" es posible, y que no hay que elegir en esa "falsa disyuntiva".

El acto ha contado con la presencia de las exministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona y Elena Espinosa Medio Rural y Marino, así como el exministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi. También han estado presentes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; el director general del IDAE, Miguel Rodrigo; la presidenta de Enresa, Olga García; y el secretario general del CSN, Pablo Martín González.

Igualmente, han participado representantes de organizaciones no gubernamentales, como Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España y Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

El retrato, realizado por el fotoperiodista Jesús Hellín, quien también ha estado presente en el acto, pasa a formar parte de la galería institucional del Ministerio. Según el MITECO, la pieza destaca la labor de Ribera para lograr avances decisivos en la lucha contra el cambio climático, la transformación del sistema energético y el compromiso con un desarrollo más sostenible, justo e inclusivo.

La vicepresidenta de la Comisión Europea ejerció como ministra para la Transición Ecológica desde 2018, y posteriormente pasó a ser vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entre los años 2020 y 2024. Previamente, ocupó la secretaria de Estado de Medioambiente (2008-2011) y fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático (2004-2008). También fue directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) en París (2014-2018).

Durante su paso por el Ministerio, Teresa Ribera impulsó la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el despliegue del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Durante la crisis enegética derivada de la guerra de Ucrania impulsó la implementación de la excepción ibérica.

La obra, perteneciente a la agencia de noticias Europa Press, ha sido realizada por el fotógrafo Jesús Hellín, afincado en Madrid y cuyo trabajo combina la tradición documental y la fotografía de calle.

Según destaca el ministerio, el fotoperiodista forjó esta identidad en sus inicios en la capital y la consolidó en sus viajes al extranjero, donde ha cubierto algunos de los momentos más trascendentales de la política estadounidense. En este sentido, añade que Hellín posee una amplia trayectoria, con un enfoque que se caracteriza por una narrativa visual precisa y por la capacidad de sintetizar la esencia de las escenas y de los retratados.

Su trabajo ha sido publicado por las principales cabeceras y diarios del país. También ha trabajado como fotógrafo institucional para el Gobierno de Australia en la administración de Julia Gillard y desde hace nueve años es colaborador en la agencia Europa Press.