La segunda edición de 'Ponte con el cambio climático', destinado a jóvenes entre 18 y 27 años, arranca este viernes - MNCN-CSIC

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 'Ponte con el cambio climático', un proyecto de el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), ambos del CSIC, arranca este viernes 19 de septiembre en el MNCN y está destinada a jóvenes de entre 18 y 27 años, según ha informado el MNCN-CSIC.

Esta iniciativa, financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), pretende dar herramientas y espacio para que los jóvenes desarrollen sus propuestas para luchar contra la crisis ambiental actual, según ha afirmado la entidad.

En esta segunda edición habrá un encuentro mensual con expertos de diferentes ámbitos científicos, así como con profesionales de la educación, la conservación, la divulgación o la comunicación científicas.

De esta forma, en la primera sesión, se conocerá a los jóvenes que participaron el año pasado y se contará con los investigadores Cristina Ronquillo y Emilio Santiago que hablarán de cómo funciona la ciencia o el papel de los jóvenes en la sociedad, además de compartir cómo les afecta personalmente la crisis ambiental, según ha informado la entidad.

El encuentro busca generar dinámicas que permitan desarrollar y dar continuidad a las ideas de los asistentes, así como un espacio en el que los participantes compartan sus iniciativas para involucrar a la sociedad ante el cambio climático y la crisis ambiental. De esta forma, a lo largo del año, el MNCN y el IDAEA ofrecerán su experiencia para ayudar a desarrollar las ideas.

La vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica del MNCN, Pilar López García Gallo, ha explicado que "no se trata de asistir a charlas, sino de generar sinergias y ayudar a desarrollar las iniciativas de los jóvenes". "Además, en esta segunda edición, gracias a la financiación del FECYT, hay presupuesto para desarrollar las propuestas lo que implica un plus de motivación y responsabilidad", ha agregado.

Por último, la entidad ha explicado que para formar parte de este proyecto se debe hacer una inscripción antes del 16 de septiembre, ya que el número de plazas es limitado.