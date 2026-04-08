El Senado aprueba la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Senado vota hoy la Ley Orgánica de Multirreincidencia, que endurece el tratamiento penal de los reincidentes y ha sido modific - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la creación de la comisión de investigación sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, impulsada por el PP. Ha contado con 146 votos a favor (PP y Vox) y la abstención de UPN. El resto de fuerzas no han participado en la votación.

La investigación parlamentaria no echará a rodar hasta que no se constituya y dibuje su plan de trabajo. Esta nueva comisión se suma a las seis que ha impulsado el PP en el Senado hasta el momento aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

En el debate, la senadora del PP Cristina Díaz ha defendido que esta iniciativa "no nace de una discrepancia puntual, ni de una polémica pasajera, ni de la voluntad de cuestionar la libertad profesional de los periodistas" de la Corporación.

"Es una obligación institucional actuar ante una acumulación de hechos graves que afectan a la credibilidad de RTVE, a su gestión y al mandato legal que le impone la ley", ha manifestado la portavoz del PP, que ha añadido que "RTVE no pertenece al Gobierno, ni al partido que gobierna, ni al presidente de turno".

En este sentido, Cristina Díaz ha afirmado que la Corporación pública "pertenece a los españoles" y que "nadie" en la Cámara Alta "está legitimado para dictar una línea editorial a RTVE, pero tampoco se puede invocar la independencia para eludir el control parlamentario de su gestión".

Según la portavoz 'popular', "durante los gobiernos de Pedro Sánchez, se ha ido alejando de la función que la ley le encomienda". "El pluralismo ha derivado en sesgo, la frontera entre información y opinión se ha borrado, la neutralidad se ha quedado en un simple postureo. La información ha degenerado en propaganda", ha señalado Díaz, quien sostiene que el servicio público "se ha puesto al servicio del poder".

SE APARTA A QUIENES NO RESULTAN CÓMODOS

Díaz ha dicho que dentro de la casa "hay talento, experiencia y criterio de sobra para sostener" una RTVE "rigurosa, plural e independiente, pero se aparta a quienes no resultan cómodos y se refuerzan perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder".

La senadora del PP ha justificado la necesidad de crear la comisión por "las dudas que se acumulan sobre los contenidos, sobre su dirección, sobre la contratación, sobre el trato de los profesionales, sobre los fondos públicos y sobre el cumplimiento del servicio público". "¿Prefieren la opacidad o la investigación?", ha preguntado a los socialistas.

En el turno en contra, el senador socialista Alfonso Gil ha dicho que la iniciativa "nace muerta" ya que la ley establece que las Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta (Congreso-Senado), controlarán el devenir del trabajo de RTVE. "Eso es lo democrático", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que los 'populares' tienen "terror" a dicha Comisión porque "de todos los debates salen apaleados".

El socialista ha apuntado que el PP quiere "amordazar la opinión independiente de los profesionales" que están en RTVE y "vulnerar" el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que "protege la libertad de los profesionales, de los medios, para poder expresarse con la tranquilidad de no tener al poder político encima" y el artículo 20 de la Constitución.

Alfonso Gil cree que los 'populares' van contra el presidente de RTVE, José Pablo López, cuya gestión arroja "55 millones de superávit en el ejercicio pasado" y "récord histórico de audiencia", lo que "les desespera". "Ustedes quieren montar la séptima pista del circo y nosotros estaremos en la Comisión Mixta de RTVE trabajando codo con codo con ustedes", ha indicado.

En su intervención, la 'popular' Miriam Bravo ha manifestado que López "llegó anunciando" que quería convertir a RTVE en la BBC, y "la realidad es que lo han convertido en Telepedro, porque la distancia entre esos dos modelos de gestión es de un océano".

"Intervencionismo, sectarismo, gestión irregular de los Fondos Europeos, posibles fraudes en la administración de la Corporación, falta de pluralidad requerida, un dispendio económico en la contratación de figuras televisivas con dinero público que no justifica las enormes cantidades de dinero empleadas", ha citado entre otros ejemplos la senadora del PP, que cree que la gestión de RTVE es un "desastre".

LINCHAMIENTO DEL PRESIDENTE DE RTVE

El portavoz de Junts, Eduard Pujol, considera que "no hay caso" y que la iniciativa "no tiene ningún sentido". "Esta es una comisión creada a medida, ad hoc, para buscar el linchamiento del presidente de la Corporación, José Pablo López, porque es creativo, porque es creativo. Y lo siento, desde una profunda lejanía ideológica, José Pablo López es un profesional que merece todo el respeto", ha defendido Pujol, que ve la misma "manipulación" en la gestión del PP y del PSOE.

Asimismo, el senador de ERC Joan Josep Queralt ha planteado al PP: "¿Se acuerdan ustedes de los viernes negros en TVE? ¿Quién gobernaba entonces en TVE?". A su juicio, los 'populares' necesitan controlar el relato y que los periodistas que trabajan para TVE "se plieguen a su agenda".

Desde el PNV, el senador Luis Jesús Uribe-Etxebarria ha anunciado su rechazo porque esta propuesta "desvirtúa el objeto y las aspiraciones de las comisiones de investigación". "¿A quién se va a pedir responsabilidades políticas? ¿A los que han nombrado al presidente de la Corporación o a quienes han nombrado a los miembros del Consejo de Administración? Es decir, ¿se va a pedir responsabilidades políticas al Congreso y al Senado?", ha planteado.

Además, Uribe-Etxebarria ha argumentado que "en el entramado institucional y parlamentario" ya existe el Consejo de Administración y la Comisión de Control, "donde se pueden sustanciar y materializar iniciativas políticas de diverso tipo sin necesidad de crear una comisión de investigación" que, desde su punto de vista, "carece de sentido".

Por parte de Bildu, el senador Josu Estarrona cree que el objetivo del PP es atender a los "intereses" de determinadas cadenas privadas, así como "seguir construyendo" el relato y la narrativa de "todo mal de este Gobierno" y utilizarlo para el "acoso y derribo" del Ejecutivo que "hacen de manera continuada".

La senadora del BNG, Carmen da Silva, ha declarado: "Pensó el ladrón que todos son de esa condición, porque transparencia, buena gestión y pluralidad en los medios públicos de comunicación, en la misma frase, con el PP es un oxímoron". Da Silva ha arremetido contra los 'populares' por su gestión en la televisión gallega.

Por último, el senador de Compromís Xavier Morera cree que lo del PP es "un acto de fariseísmo total" y "otro ejercicio de hipocresía" respecto a lo que dice "una máxima castellana: consejos vendo que para mí no tengo". Además, ha recriminado su gestión de los medios públicos valencianos.