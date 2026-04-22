El Senado rechaza una moción de ERC y Bildu para instar el Gobierno a regular el alquiler para universitarios

Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Juventud e Infancia del Senado ha rechazado una moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu por la que se instaba al Gobierno a regular el precio de los alquileres de temporada y de habitaciones por su afectación sobre los estudiantes universitarios.

El texto, rechazado por 17 votos en contra, once a favor y una abstención, también buscaba reclamar al Ejecutivo a tomar medidas urgentes para acabar con las "desigualdades" que los precios de la vivienda causan entre los estudiantes universitarios.

Asimismo, quería exigirle que tomara medidas urgentes para que el acceso a la vivienda deje de ser un factor que condiciona la elección de los estudios universitarios. El texto hace hincapié en la subida de precios del alquiler en las capitales universitarias catalanas, "que obliga a los estudiantes a elegir los estudios y la universidad en función del poder adquisitivo de sus familias".

Asimismo, denuncia la práctica de ofrecer alquileres de corta duración, que a juicio de los parlamentarios se ha convertido en "un problema añadido para los estudiantes porque no pueden contar con una situación estable, se ven obligados a cambiar de vivienda constantemente, sobre todo cuando se acercan los meses de verano y los propietarios les cortan los contratos para ponerlos en el mercado".