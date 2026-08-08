SEO/BirdLife desarrolla dos aplicaciones móviles gratuitas para la identificación y el conteo de aves en España

La organización SEO/BirdLife presenta las aplicaciones móviles gratuitas 'Avefy' y 'Avizor' - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización SEO/BirdLife ha lanzado esta semana las aplicaciones móviles gratuitas 'Avefy' y 'Avizor', dos herramientas tecnológicas desarrolladas para los sistemas operativos Android e iOS que buscan facilitar el aprendizaje en la identificación de cantos de aves y mejorar la precisión en el conteo de ejemplares en el medio natural.

Así, ambas herramientas están disponibles en castellano e inglés y orientadas tanto a la ciudadanía en general como a perfiles ornitológicos más especializados, explica la entidad en un comunicado.

La primera, 'Avefy', integra una guía sonora que recopila los cantos de 140 de las especies de aves más comunes en el territorio español.

Concretamente, plantea diversos niveles de dificultad progresivos que van desde perfiles de iniciación hasta modalidades avanzadas en las que suenan varias especies de forma simultánea e incluye dinámicas de juego con registros de puntuaciones para medir la evolución del usuario.

Por su parte, 'Avizor' ha sido concebida para el entrenamiento en la estimación de bandadas y recuento de ejemplares, tanto en vuelo como posados.

Además, tiene como objetivo elevar la precisión técnica en la recogida de datos sobre el terreno y cuenta también con niveles adaptados para el aprendizaje infantil en habilidades de estimación numérica asociadas a la biodiversidad.

Desde la entidad señalan que la información obtenida a través de la colaboración de voluntarios en sus programas de ciencia ciudadana --tales como Sacre, Noctua o Sacin-- resulta fundamental para componer bases de datos representativas a escala estatal.