SEO/BirdLife pide colaboración ciudadana para contabilizar aves invernales y nocturnas, "las más vulnerables"

Lechuza común en olivar. - JOSÉ EUGENIO GUTIÉRREZ-SEO/BIRDLIFE

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha pedido colaboración ciudadana para participar en los programas de seguimiento de aves Sacin (sobre aves en invierno) y Noctua (centrado en aves nocturnas) y ha solicitado a los interesados que escriban a noctua@seo.org y a sacin@seo.org. "Cuanto mayor sea la participación, más ajustada será la panorámica de lo que ocurre en campos y ciudades", ha resaltado.

La ONG indica que estos dos programas junto al Sacre (el que se realiza en primavera) evidencian una caída generalizada de las poblaciones de las aves, según su informe sobre 'El Estado de las Aves en España' de 2024. En este marco, apunta a que son las nocturnas las que presentan el peor estado de conservación: la mitad de encuentra en declive y ninguna está en aumento.

La técnica del Área de Espacios y Especies de SEO/BirdLife y coordinadora de estos programas, Virginia Escandell, ha reclamado priorizar acciones de conservación para las especies nocturnas, "que parecen ser especialmente vulnerables". "Para ello necesitamos hacer seguimientos de las mismas cada vez más amplios y sostenidos en el tiempo. Urge implementar políticas de conservación basadas en evidencia científica para conocer su situación y poder estudiar las causas de estas disminuciones", ha apuntado.