Septiembre de 2026 será el más cálido desde 1961, con una media de 22,4ºC

Archivo - Las playas andaluzas, preparadas para la Semana Santa. Imágenes de playas de Cádiz en la mañana del Domingo de Ramos. En Cádiz, a 29 de marzo de 2026. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Septiembre de 2026 será "prácticamente seguro" el septiembre más cálido de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que comenzó en 1961, según ha señalado este jueves el organismo estatal a través de su cuenta en 'X'.

Con los datos observados hasta el día 22 y previstos hasta el 30, la temperatura media de septiembre 2026 sería de 22,4°C, +3,3°C por encima de lo normal. "Lo podríamos calificar como un mes de verano más, pues la temperatura media de la estación estival en España es 22,1ºC", ha apuntado.

De acuerdo con el organismo estatal, septiembre es uno de los meses del año que menos calentamiento ha experimentado. Aún así, el de este año superará holgadamente a los de 1987 y 1964, los más cálidos hasta ahora, con más de 0,5 °C de diferencia. Esto sucederá aunque haya un descenso térmico a finales de mes.