Septiembre avanza batiendo récords de calor en amplias zonas de España, con anomalías de +4ºC, según Eltiempo.es

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de septiembre de 2026 ha empezado marcado por el calor, con una anomalía superior a los +4ºC en las temperaturas medias de amplias regiones de España hasta el día 13, según Eltiempo.es. A falta de confirmación, es probable que este episodio haya dado lugar a una nueva ola de calor, lo que supondría la quinta registrada en un mes de septiembre desde que existen registros.

Además, el portal meteorológico indica que la máxima anual de todo el país en 2026 se alcanzó el pasado 3 de septiembre en la estación de El Granado (Huelva): marcó 45,7ºC, un récord también para un mes de septiembre en la estación. No fue la única que registró un récord, algo que abundó en amplias regiones del noreste.

De esta manera, Zaragoza - Aeropuerto registró 39,3ºC, récord en más de 80 años de datos. Mientras tanto, Barcelona - Fabra llegó a los 35,5ºC. Esta estación acumula 106 años de datos y ese record superó en +2,5ºC el anterior mensual. A su vez, Barcelona - Fabra midió una noche tórrida --de más de 25ºC-- por primera vez en septiembre.

De acuerdo con Eltiempo.es, los récords también se han dado en otras zonas del este, centro, sur y norte, tanto de día como de noche. Además, también se han registrado temperaturas medias muy notables. Por ejemplo, el Puerto de Navacerrada presenta una anomalía de +6,5ºC hasta el 13 de septiembre. Con las previsiones actuales, la anomalía continuará aún varios grados por encima de lo que correspondería aunque podría atenuarse.

El portal meteorológico incide en que hasta el 13 de septiembre se está desarrollando el septiembre más cálido en muchas de las estaciones de España, con anomalías muy disparadas. Aunque estas se atenuarán, no sería descartable que el mes termine como extremadamente cálido salvo que llegue un frío notable.

De esta manera, ha hecho hincapié en que este "no es un calor normal" para septiembre. "No es raro tener días o episodios cálidos en septiembre, pero lo de este mes sobrepasa cualquier valor habitual para la época", ha resumido.