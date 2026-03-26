Sindicatos anuncian un principio de acuerdo con AEMET que la plantilla votará mañana

Archivo - Varias personas durante una concentración, en la sede de la AEMET, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) --CCOO, UGT y CSIF-- han anunciado que han alcanzado este jueves un principio de acuerdo, según han informado a Europa Press fuentes de CCOO y CSIF. Esta propuesta se votará mañana por la plantilla en una plantilla donde se deciriá si se firma o no el borrador de preacuerdo y la desconvocatoria de las dos jornadas de huelga convocadas para el 29 de marzo y el 3 de abril.

De acuerdo con CCOO, los sindicatos han "conseguido" que AEMET se comprometa a convocar "más de 400 puestos de trabajo, tanto en las escalas específicas como generales, y así como de personal laboral", a partir de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público aprobada a finales de febrero.

Además, han "logrado" aumentar de 850.000 euros a 1.450.000 euros la cantidad inicialmente planteada por AEMET y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para mejorar las condiciones económicas de la plantilla --vía productividad. Asimismo, han obtenido "mejoras en varias cuestiones", como por ejemplo el "compromiso" de alcanzar un acuerdo de una nueva instrucción de horarios especiales y mientras tanto recuperar las cuantías de 2018 de las gratificaciones horarias.

Por otra parte, se ha "conseguido" una moratoria en la aplicación de la limitación del trabajo a distancia y la imposibilidad de la acumulación de turnos en 24 horas en el Servicio Nacional de Predicción, supeditado a completar las plantillas. En este sentido, CCOO ha puntualizado que desde el sindicato han insistido en que el personal afectado "tendrá que ver compensada esta situación".

Para CCOO, este preacuerdo prueba que "la movilización de la plantilla sigue siendo la única herramienta que tenemos las y los trabajadores cuando se enquista un problema laboral". "En cualquier caso, si la plantilla no suscribe el pre-acuerdo, seguiremos adelante con el calendario de movilizaciones para conseguir las mejoras de empleo y condiciones que venimos reclamando", ha señalado.

"DIGNIFICAR" A LA PLANTILLA, QUE HA ESTADO "AL PIE DEL CAÑÓN"

Por su parte, CSIF ha indicado que el compromiso "contempla la incorporación de más de 500 personas a la AEMET a lo largo de 2026, 2027 y 2028". En líneas generales, el sindicato se ha felicitado por el principio de acuerdo, "fruto de la presión sindical y del esfuerzo negociador", si bien ha recalcado que "tanto el acuerdo como las movilizaciones quedan supeditados" a la asamblea de trabajadores de mañana.

A través de un audio remitido a medios, el responsable en el organismo estatal del sindicato, Carlos Domínguez, ha agradecido el apoyo de los trabajadores y la interlocución con Transición Ecológica. "Esperamos que estas medidas se ratifiquen y que se lleven a cabo lo antes posible para dignificar el trabajo de una plantilla con una labor indispensable como se ha visto reflejado en estos últimos tiempos de borrascas e inundaciones, que siempre hemos estado al pie del cañón", ha indicado.

Fuentes de CSIF han añadido que Transición Ecológica les ha convocado esta mañana tras la celebración de una concentración convocada por parte de los tres sindicatos frente a la sede del Ministerio en Madrid.