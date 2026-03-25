Sindicatos convocan huelga en AEMET el Domingo de Ramos y Viernes Santo para reclamar mejores condiciones laborales

Archivo - Varias personas durante una concentración, en la sede de la AEMET, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) --CSIF, UGT y CCOO-- han convocado dos jornadas de huelga de 24 horas los próximos días 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el 3 de abril (Viernes Santo) en la agencia estatal para reclamar mejores condiciones laborales de este colectivo e incremento de la plantilla.

La huelga ha sido convocada en todo el ámbito del organismo estatal y a todo el personal, funcionario y laboral, y afectará fundamentalmente a todos los servicios que no son esenciales, como es el caso del Servicio Nacional de Predicción. Sin embargo, no afectará, por ejemplo, a los aeropuertos, donde los servicios mínimos "son del 100%". Aún así, CSIF ha avisado de que las previsiones "pueden llegar con retraso".

Más allá de ello, el sindicato ha lamentado el "perjuicio" que estas dos jornadas de huelga puedan causar a las Cofradías de toda España durante la Semana Santa. "No dispondrán de la predicción que tradicionalmente reciben por estas fechas, y por tanto deberán arriesgarse a salir en procesión desconociendo si va a llover", ha señalado.

Además, ha vuelto a exigir a la dirección de AEMET el "desbloqueo" de las negociaciones del nuevo Reglamento de Horarios Especiales para que los trabajadores sean compensados económicamente por "la disponibilidad permanente, la penosidad y las horas extra".

A su vez, ha vuelto a rechazar los recortes al teletrabajo y acumulación de turnos y la limitación del trabajo a distancia anunciados por la dirección y ha vuelto a reclamar mejoras salariales para toda la plantilla y el incremento del número de efectivos.

"En este sentido, CSIF pide que se concrete el incremento de la plantilla de la AEMET que aprobó el Congreso a través de una Disposición Adicional en el Real Decreto de ayudas por los efectos de las inundaciones", ha indicado.

De forma previa, también se manifestarán frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el jueves 26 de marzo de 11:00 a 12:00. Con ella, finalizarán el calendario de movilizaciones que han llevado a cabo desde diciembre frente a distintas sedes del organismo estatal.

LA DIRECCIÓN DE AEMET MANTIENE LA "VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

CSIF, UGT y CCOO ya decidieron el pasado día 19 la convocatoria de estas dos jornadas de huelga. En ese momento, la dirección de AEMET señaló en declaraciones a Europa Press que "respeta cualquier decisión relativa a la convocatoria de una huelga, aunque continúan las negociaciones y la voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales".

Con respecto a la huelga, recordó que se establecerán los servicios mínimos pertinentes de acuerdo con la legislación vigente para garantizar la adecuada prestación del servicio.

La eliminación de los turnos de 24 horas habituales y reducirá el teletrabajo en los centros del Sistema Nacional de Predicción se producirá a partir de la primavera, cuando entren a sus puestos una nueva promoción de funcionarios de cuerpos específicos de meteorología, según señalaron fuentes de AEMET a Europa Press.

El organismo estatal traladó a los trabajadores en un documento al que ha tenido acceso Europa Press que aunque los turnos de 24 horas están considerados como "excepcionales", en los últimos años se han convertido "en la práctica" en la forma habitual de organización en varios centros de predicción.

En este sentido, indica que hay evidencias científicas que demuestran que los periodos prolongados sin descanso reducen la capacidad de concentración, dificultan el análisis y aumentan el riesgo de cometer errores.

Además, detalla que el teletrabajo, que se extendió en AEMET a raíz de la pandemia de COVID-19, "reduce la robustez del servicio" ante situaciones como cortes de suministro eléctrico, fallos en las comunicaciones domésticas, incidencias en el acceso remoto a la red interna o problemas técnicos similares, que escapan al control directo de la organización".