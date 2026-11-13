El sistema común de identificación de animales de compañía incluye a los perros de caza, pastoreo, rescate y seguridad

Archivo - Un cazador camina junto a un perro, el primer día de inicio de la media veda en Castilla y León, en Olmedo, a 15 de agosto de 2021, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el Real Decreto que establece un sistema homogéneo de identificación y registro de animales de compañía e incluye a los perros de caza, pastoreo, rescate y seguridad, aunque estén excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Bienestar Animal.

La norma, que entrará en vigor el 2 de enero de 2027, exige identificar con microchip a perros, gatos no comunitarios y hurones antes de los tres meses de edad y, en cualquier caso, antes de su primera transmisión.

Los animales identificados antes de la entrada en vigor conservarán su medio de identificación original mientras siga siendo legible. La exigencia de la nueva estructura del código del microchip entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

El real decreto establece un sistema único y homogéneo de identificación para los animales de compañía de identificación obligatoria, con el objetivo de mejorar su control, trazabilidad y bienestar, prevenir la difusión de enfermedades y el abandono, facilitar información sobre su origen y características, combatir la cría y el tráfico ilegal y facilitar la actuación de las autoridades.

INCLUYE ANIMALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PROFESIONALES

La norma se aplicará a perros, gatos, hurones y aves de compañía; a los perros, gatos y hurones comprendidos en las categorías excluidas de la Ley de Bienestar Animal a las que remite el texto, como los destinados a experimentación o a determinadas actividades deportivas, cinegéticas y profesionales; a otras especies incluidas en los listados de animales de compañía cuya identificación se determine como obligatoria; y a los animales de producción cuyos propietarios decidan inscribirlos como animales de compañía una vez que hayan perdido su fin productivo.

Los gatos comunitarios se identificarán con microchip a nombre de la administración local competente donde se sitúe la colonia en el momento de su captura. En los cachorros neonatos cuya identificación no sea aconsejable por su edad, se realizará cuando determine el veterinario responsable del programa sanitario.

En las aves, la identificación mediante anillado será obligatoria cuando su especie, subespecie o raza se incluya en el Listado de Especies Domésticas de Compañía o en el Listado Positivo de Animales de Compañía correspondiente, sin perjuicio de otras normas que exijan su identificación.

El texto permite utilizar un microchip cuando existan circunstancias que pongan en peligro la salud del animal o impidan colocar anillas, así como de forma adicional a la anilla a petición del titular.

Para las demás especies distintas de perros, gatos, hurones y aves, los requisitos de identificación se determinarán cuando su especie, subespecie o raza se incluya en los listados correspondientes. El tipo de identificación se establecerá mediante orden ministerial, previo informe del Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

Con carácter general, los animales deberán inscribirse en el registro de animales de compañía de la comunidad o ciudad autónoma donde residan habitualmente y no podrán estar registrados simultáneamente en más de una.

El veterinario identificador o la autoridad competente registrará los datos mínimos exigidos por la norma, a los que se podrá acceder a través del Sistema Central de Registros de Protección Animal (SICERPA). El titular será responsable de mantenerlos actualizados.

El texto prevé particularidades para los animales de producción inscritos como animales de compañía, que deberán figurar también en el registro de identificación de animales de compañía adicionalmente al registro previsto en la normativa que les corresponda.

Asimismo, los perros adscritos a los ministerios de Defensa e Interior podrán utilizar los registros propios desarrollados conforme a su normativa específica.

TRASLADOS, CAMBIOS DE TITULAR Y BAJAS

Los animales procedentes del extranjero en movimientos no comerciales conservarán su identificación original y, si permanecen en España más de seis meses, deberán inscribirse en el registro en los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del sexto mes.

Los que permanezcan más de seis meses y cuyo medio de identificación electrónico no cumpla los requisitos del anexo II deberán identificarse conforme al real decreto.

Los animales procedentes de otras comunidades autónomas que cambien de residencia habitual sin cambiar de titular deberán inscribirse en el registro de la comunidad o ciudad autónoma de destino en un plazo máximo de un mes desde su llegada. La comunidad de destino comunicará la baja a la de origen.

En caso de transmisión, el nuevo titular deberá comunicarla al registro correspondiente en los tres días hábiles posteriores, según los plazos establecidos en el contrato.

Si se produce un fallecimiento, el titular deberá comunicar la baja en siete días hábiles. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla establecerán la documentación necesaria para tramitarla cuando el cadáver no pueda recuperarse o haya sido enterrado por particulares conforme a la excepción legal prevista.

DATOS SOBRE EL ANIMAL, SU TITULAR Y SU ACTIVIDAD

En perros, gatos y hurones, el registro recogerá los datos de identificación del animal, del veterinario identificador y del pasaporte, cuando proceda; sus características, fecha de nacimiento, códigos de identificación de los progenitores si se dispone de ellos y categoría según su situación o actividad; su procedencia de un criador no registrado, estado reproductivo e información veterinaria relevante.

También incluirá las pruebas de aptitud y, en el caso de los perros, su condición de potencialmente peligrosos y la fecha de las agresiones a personas o animales conocidas por las autoridades administrativas o judiciales.

Asimismo, se consignarán los datos del titular y, en su caso, de la persona responsable, la residencia del animal si difiere de la del titular, su estado de localización y la fecha y causa de baja.

Para los perros y hurones de caza se indicará la licencia de caza; para los perros pastores y de guarda de ganado, el código del Registro General de Explotaciones Ganaderas al que estén adscritos; y, en el caso de los perros, cuando proceda, la administración emisora y la fecha del documento acreditativo de superación del curso de tenencia responsable.

En aves, se registrará el número de anilla o transpondedor o el rango de anillas, en su caso; y, en otros animales, el número de identificación o rango del lote, cuando corresponda.

En ambos grupos figurarán también el profesional o entidad identificadora, la especie y el año de nacimiento, los datos del titular, la procedencia de un criador no registrado, el estado de localización y la fecha de baja.

Para todos los grupos se incluirá información que permita localizar al titular en caso de extravío o pérdida y se conservará el historial de titulares al menos durante 25 años desde la identificación o cinco años tras la comunicación de la muerte.

Las comunidades y ciudades autónomas tendrán un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor para adaptar sus registros al contenido del anexo I. Los titulares dispondrán de un máximo de doce meses desde esa adaptación para actualizar la información.