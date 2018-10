La situación invernal remitirá a partir de mañana, en los Santos mejora y el fin de semana vuelve la lluvia

Publicado 29/10/2018 13:59:33 CET

El frío y la nieve del fin de semana no se producían en octubre desde hace 10 años

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación "típicamente invernal" que se ha producido este fin de semana irá remitiendo a partir de este martes y miércoles y el tiempo mejorará durante el puente de Todos Los Santos, aunque de nuevo el fin de semana volverá una borrasca que afectará a buena parte de la Península, especialmente el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La portavoz adjunta de la AEMET Delia Gutiérrez ha explicado que esta situación de invierno "no es extraordinaria" y ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero sí ha sido "temprana" en comparación con las últimos años, que se han caracterizado por otoños más cálidos y veranos que se alargan. De hecho, ha destacado que hacía diez años que no se producía un episodio de estas características en España durante el mes de octubre, ya que desde 2008 no se emitían avisos de riesgo importante (naranja) por precipitaciones, nevadas y temperaturas frías.

Si bien, ha comentado que las precipitaciones que se han acumulado son "bienvenidas" para este mes de octubre que ha tenido un carácter seco en la mayor parte de España, excepto en las zonas donde se han producido episodios de lluvias torrenciales, como Andalucía, Levante o Baleares. "Las lluvias fueron muy localizadas pero en muchas otras zonas del país ha llovido por debajo de lo normal. Bienvenidas las precipitaciones generalizadas de este fin de semana", ha valorado.

Además, ha destacado que en este fin de semana se han registrado numerosos récord de temperaturas mínimas y de máximas bajas, ya que los termómetros han estado y están "muy por debajo" de las temperaturas normales respecto al periodo de referencia 1981-2010.

La portavoz ha precisado que se han producido récords para un mes de octubre e incluso récord absolutos (desde que cada uno de los observatorios tiene registros) por temperaturas bajas en numerosas estaciones de Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y en Melilla.

De hecho, ha informado de que las temperaturas de este domingo estuvieron "en prácticamente toda la Península" entre 7 y 13 grados centígrados por debajo de los valores normales. Las "excepciones" fueron en la costa Atlántica, en zonas próximas a la costa de Alborán y en Baleares, donde se quedaron entre 4 y 7 grados centígrados por debajo de lo normal, y en Canarias, donde el mercurio se quedó entre 1 y 4 grados centígrados más bajos.

"Se ha producido un vuelco total, porque veníamos de valores muy superiores a los normales y se han alcanzado temperaturas muy inferiores a las habituales para estas fechas de finales de octubre. Ha sido un anticipo del invierno", ha valorado.

En cuanto a las precipitaciones, sin embargo, ha apuntado que sin valores de récord, las mayores acumulaciones de nieve se han registrado en la cordillera cantábrica y en concreto en el interior de Santander y norte de Palencia, donde las acumulaciones son de unos 50 litros por metro cuadrado que en forma de nieve equivalen a espesores aproximados de 50 centímetros, mientras en el resto de la cordillera cantábrica se han recogido unos 10 centímetros de nieve y en otros puntos de Pirineos o el sistema Central, entre 5 y 10 centímetros.

PREDICCIÓN

Gutiérrez ha subrayado que este lunes aún hay avisos "casi generalizados" de riesgo por nevadas, temperaturas bajas, por viento y fenómenos costeros asociados a la borrasca que ha afectado este fin de semana a la Península y que ahora se sitúa entre Baleares y Córcega. De hecho, ha indicado que la borrasca ha sido bautizada como Adrián por los vientos que afectarán sobre todo a Córcega y desde ahí se irá trasladando a Centroeuropa y a Escandinavia. "Es la primera borrasca con nombre por sus potenciales efectos de esta temporada en Europa", ha señalado.

Este martes una nueva borrasca atlántica se descolgará y se situará sobre Galicia, desde donde se irá colando al resto del país y el miércoles terminará por alcanzar a Cataluña y Baleares. Este martes, las precipitaciones serán "muy significativas en toda la Península", especialmente en el suroeste peninsular, donde podrán ser también tormentosas.

De hecho, ha avisado por riesgo de precipitaciones a Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga y por riesgo importante de fenómenos costeros a Cádiz, Málaga y Granada y aconseja estar pendiente de la predicción, porque estas lluvias también podrán ser localmente importantes, de unos 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Respecto al miércoles, la portavoz ha indicado que borrasca seguirá afectando a todo el país, pero sobre todo a Cataluña, Baleares y al Estrecho, donde no se descarta que sean localmente fuertes e irregulares.

De cara al jueves, festivo en toda España, y el viernes, ha dicho que la tendencia meteorológica es a la estabilización aunque las precipitaciones irán remitiendo y se mantendrán en Galicia, mientras en el resto del país irán desapareciendo.

Si bien, de cara al fin de semana, el sábado comenzará a entrar un nuevo frente por Galicia con precipitaciones que afectarán el domingo al extremo noroeste y desde ahí se extenderán al resto de la Península. En resumen, ha dicho que la meteorología mejorará a mediados de la semana pero empeorará de nuevo al final.

Respecto a las temperaturas, la portavoz estima que este lunes los valores son "muy extraordinarios" pero a medida que transcurra la semana irán subiendo, igual que la cota de nieve, de modo que el miércoles las nevadas se reducirán a zonas muy altas, y paulatinamente hacia el fin de semana se recuperarán los valores casi normales o normales. "En su conjunto, esta semana será fría para la época", ha comentado.

Por último, ha advertido de que los vientos podrían seguir dando "problemas" hasta el miércoles, sobre todo los marítimos y los costeros, especialmente este lunes en Galicia y Baleares; el martes en la costa mediterránea, en Andalucía, Baleares y Galicia, aunque quedarán restringidos el miércoles al área mediterránea y Baleares.