Sociedad Nuclear Española celebra prorrogar Almaraz: "Ojalá lleve a un análisis riguroso de nuestro futuro energético"

Archivo - Sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Nuclear Española (SNE) ha celebrado la decisión del Gobierno de extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030, publicada este viernes por el Boletín Oficial del Estado (BOE). De forma paralela, ha transmitido su esperanza de que este anuncio lleve a un análisis "riguroso" del futuro energético de España que contemple las nucleares como un recurso "más útil".

"Para nosotros esta es una decisión a celebrar, pero también, ojalá, sea un primer paso que lleve a un análisis riguroso de nuestro futuro energético que contemple las centrales nucleares como un recurso más que útil para asegurar la seguridad de suministro de manera respetuosa con el entorno", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Más allá de ello, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de la central, que a su juicio ha sido lo que ha hecho posible esta extensión de la vida útil de Almaraz; así como el de todos los profesionales nucleares, que con su labor permiten disponer de la base técnica que a su vez posibilidad que se puedan tomar decisiones como esta.

"Resaltar a su vez la implicación y apoyo de representantes institucionales, colectivos profesionales y representantes sociales, políticos y económicos que no han dudado en hacer suya esta reclamación, evidenciando de esta manera el valor añadido que Almaraz y todo el parque nuclear aportan a nuestro país", ha añadido.