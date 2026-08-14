La plataforma 'Sí a Almaraz', satisfecha por la prórroga de la central nuclear porque "devuelve la tranquilidad"

Archivo - Concentración de trabajadores en la Central Nuclear de Almaraz en una foto de archivo - JOSÉ RAMÓN LADRA - Archivo

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha recibido con satisfacción la decisión del Gobierno de prorrogar la actividad de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030, una medida que, a su juicio, "devuelve la tranquilidad a toda una comarca que llevaba meses viviendo con incertidumbre su futuro".

"Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel", ha afirmado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, quien considera que la decisión "devuelve la confianza a miles de familias que durante meses han vivido pendientes de una resolución que condicionaba el futuro de toda una comarca".

La plataforma mantiene que la prórroga hasta 2030 supone el cierre de una etapa, pero también "el inicio de una nueva fase en la que continuará defendiendo la necesidad de que el futuro de la central se determine sobre criterios exclusivamente técnicos, de seguridad y de interés general".

En este sentido, recuerda que North Anna, la central gemela de Almaraz situada en el estado de Virginia (Estados Unidos), ya ha sido autorizada para operar hasta los 80 años, un precedente que, a juicio de la plataforma, acredita el potencial de la instalación extremeña, con poco más de 40 años de operación, para seguir prestando servicio durante varias décadas más.

"Almaraz está preparada para seguir funcionando muchos años más. Su central gemela de North Anna, en Estados Unidos, ya ha sido autorizada para operar hasta los 80 años y esa decisión habla por sí sola", ha señalado Fernando Sánchez. "Seguiremos trabajando para que el futuro de la Central continúe abordándose desde el rigor técnico, la seguridad y el interés de las generaciones presentes y futuras", ha añadido.

La plataforma ha recordado que la decisión del Gobierno se produce después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable a la continuidad de la operación de central en el que constató que reúne todas las condiciones en materia de seguridad nuclear.

La instalación nuclear, además, cumple con los requerimientos de garantía de suministro y coste cero para los consumidores fijados también por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para autorizar su continuidad, informa la plataforma, un movimiento cívico que ha logrado reunir a más de un centenar de ayuntamientos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, trabajadores, empresas y asocicaiones en defensa de la continuidad de la central.

A esta iniciativa también se han incorporado organizaciones internacionales como Mothers for Nuclear, impulsora de la continuidad de la central estadounidense de Diablo Canyon, y WePlanet, referente del ecologismo pronuclear en Europa, reforzando así una reivindicación que ha trascendido el ámbito regional para situarse en el debate energético europeo.

Precisamente el ejemplo de Mothers for Nuclear inspiró a más de un millar de mujeres del Campo Arañuelo para crear Mujeres por Almaraz, una asociación que defiende la continuidad de la central como garantía de empleo, desarrollo económico, autonomía energética y descarbonización, y que aspira a trasladar al debate público la voz de las familias que conviven con la instalación.

Durante este año y medio, la plataforma ha promovido una intensa agenda de actividad institucional y social, con reuniones, movilizaciones, concentraciones, acciones divulgativas y numerosas iniciativas dirigidas a trasladar a las distintas administraciones la importancia estratégica de la continuidad de Almaraz.

Fruto de ese trabajo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo respaldó las reivindicaciones de la plataforma e instó al Gobierno español a reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares.

Del mismo modo, la plataforma recuerda que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la conveniencia de mantener operativas las centrales nucleares en funcionamiento, en línea con la estrategia seguida por numerosos países europeos que han reforzado su apuesta por esta tecnología para garantizar la seguridad energética y avanzar en la descarbonización.

SOBRE LA PLATAFORMA

La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' nació en enero de 2025 con un amplio respaldo ciudadano, más de un centenar de entidades adheridas y el objetivo de defender el futuro económico, social y medioambiental de Extremadura. El cierre de la central de Almaraz, el primero previsto dentro del plan de desmantelamiento del parque nuclear español, supondría la destrucción de unos 4.000 empleos directos e indirectos en la región, con la consiguiente despoblación de la ya España vaciada.

Según recuerda en nota de prensa, Almaraz cubre alrededor del 7% de la demanda anual de electricidad en España y suministra energía a unos cuatro millones de hogares. Además de reforzar la autonomía energética del país, genera electricidad libre de emisiones de CO2 durante su producción y evita la emisión de cerca de seis millones de toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente a unos 12 millones de vuelos de ida y vuelta entre Londres y Nueva York.