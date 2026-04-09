Soledad Gallego-Díaz dice que ser periodista exige un "compromiso": Estar siempre en la lucha contra la desinformación

Soledad Gallego-Díaz recoge el Premio de Ética Periodística 'Aurelio Martín' - FAPE

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha afirmado que "el oficio de periodista no es tan complicado, pero sí que exige un compromiso" que, a su juicio, "nunca se debe perder" y debe estar siempre en la lucha contra la desinformación.

Así lo ha expresado la exdirectora de 'El País' al recoger el Premio de Ética Periodística 'Aurelio Martín' en reconocimiento a su "extraordinaria" trayectoria, caracterizada por el "cumplimiento estricto del código deontológico y su firme compromiso con la defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo".

"Hoy en día existe un periodismo que está entregado a grupos tecnológicos y mediáticos que disponen de medios increíbles, capaces de intoxicar como nunca", ha asegurado la periodista, que considera imprescindible "trabajar para conocer el origen de la información que se difunde". "Es lo básico de nuestra profesión", ha añadido.

La periodista también ha alertado de que está sucediendo algo que nunca se creyó que podría ocurrir en el oficio: "confundir el respeto al derecho del ciudadano a conocer la verdad y a difundir información crítica y libremente".

"La ética en el periodismo se refiere a los principios morales que rigen la búsqueda de noticias de información. La línea entre la libertad de expresión y la libertad de prensa y la línea de la responsabilidad. Quiero que todos ustedes sean conscientes de esa necesidad tan urgente que existe de plantearnos la lucha contra esto", ha concluido.

Xavier Vidal-Folch ha pronunciado la laudatio de la homenajeada. "Es una verdadera maestra de ética periodística", ha indicado, para después añadir: "Sol ha sido y es una acérrima defensora de la combinación entre rejuvenecimiento de las redacciones con la veteranía, representando un trato digno a las distintas capas generacionales. Y una abanderada sistemática de la igualdad entre las mujeres y los hombres".

"Esa dinámica profesional no es solo consecuencia de la empatía, de la curiosidad intelectual, del afán de descubrir distintos observatorios, que es un empeño bien completado por Sol; es también expresión de valores superiores. La primacía que Sol ha otorgado siempre al poder de las ideas por encima de las ideas del poder. Y la lealtad para con las reglas del oficio y en el ejercicio de sus responsabilidades", compartió Vidal-Folch en su discurso.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, recordó en su intervención a Aurelio Martín, quien fuera vicepresidente de la Federación desde 2017 hasta su fallecimiento en junio de 2023. Noceda definió al periodista segoviano como "luchador inagotable por la profesión, defensor inapelable de la información veraz, contrastada, contextualizada; rigurosa y firme; cumplidora de los códigos éticos y deontológicos de la profesión; refractaria a los bulos y la desinformación; alejada del trincherismo al que lleva la polarización política; vigilante y crítica con los poderes públicos". Unos valores que, según el presidente de la FAPE, "adornan también el currículum de la premiada", lo que llevó al jurado a otorgarle este premio por unanimidad.

La entrega del I Premio de Ética Periodística "Aurelio Martín" tuvo lugar en la sede del Colegio de Registradores de Madrid. Su decana-presidenta, Rosario Jiménez, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, y recordó la "trayectoria indiscutible y comprometida con el rigor y la excelencia en la comunicación y en el periodismo" de la premiada.

El acto fue clausurado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ensalzó la figura de Sol Gallego-Díaz apuntando que la periodista "ha sabido interpretar los acontecimientos con solemnidad y pensamiento crítico. Ha destacado además por algo más valioso: su integridad. Su trabajo ha sido un ejemplo constante de cómo ejercer el periodismo con responsabilidad sin renunciar a la exigencia".