La UVA entra en el ranking de las 1.000 mejores universidades del mundo en el que también está la USAL

Archivo - Primer día de las PAU en Cataluña, a 11 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sólo doce universidades españolas se sitúan entre las 500 mejores del mundo, según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái. Las universidades españolas reconocidas entre las 1.000 mejores a nivel global son 30, seis menos que en la pasada edición, entre ellas la Universidad de Salamanca (USAL) y la de Valladolid (UVA).

En total, han salido ocho del ránking y han entrado dos: la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la de Valladolid. El ranking, que se publica cada 15 de agosto, sigue liderado por la Universidad de Harvard, seguida por la de Stanford y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), las tres de Estados Unidos (EEUU).

En España, la más valorada un año más es la Universidad de Barcelona, que vuelve a figurar entre las 200 mejores. En la franja 201-300 se encuentran la Universidad Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid. Ambas mejoran su resultado, puesto que en la pasada edición se situaron en la franja 301-400.

En esta franja --la de 301-400-- están este año la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de País Vasco (que se mantienen) y la Universidad de Valencia (que empeora su resultado).

Entre las 500 mejores universidades del mundo de 2026 se encuentran un total de cinco centros universitarios: la Universidad Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra, la de Sevilla y la Zaragoza.

De estos, la Pompeu Fabra baja en el ránking desde la franja de 301-400 y la Universidad de Zaragoza mejora desde los 501-600. En esta franja están este año la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela.

Entre las siguientes --la franja de 701 a 800-- se encuentran la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Extremadura, la Universidad de La Laguna y Murcia. Esta última empeora sus resultados: en 2025 se encontraba entre las 700 mejores del mundo.

Entre las 900 mejores universidades del planeta están la Jaume I, la Universidad de Alcalá, la de Málaga, la de Oviedo, la de Salamanca y la Rovira i Virgili. En comparación, la Universidad de Alcalá estaba el año pasado en la franja de 701-800; la de Oviedo, en la de 601-700; la de Salamanca, en la de 501-600; y la Rovira i Virgili, en la de 601-700. La de Málaga se mantiene.

Por último, en la franja 901-1000 están la Rey Juan Carlos, la Universidad de Alicante, la de Castilla-La Mancha, la de Girona, la de Valladolid y la de Vigo. El año pasado la Universidad de Alicante se encontraba en la franja de 601-700; y la de Vigo, en la de 801-900. La Universidad de Castilla-La Mancha y la de Girona se mantienen.

La Rey Juan Carlos y la de Valladolid entran en el ránking. En el lado contrario, salen de él la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la de Córdoba, la de Cádiz, la Carlos III de Madrid, la de Lleida, la de Jaén, la de las Islas Baleares y la de Cantabria.