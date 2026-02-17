Qué son el burka y el niqab y qué prenda quiere prohibir Vox en el espacio público

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la prohibición del velo integral ha llegado este martes al Congreso de los Diputados con la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para impedir el uso del burka y el niqab en el espacio público.

La iniciativa plantea prohibir estas prendas en la vía pública y en lugares privados con proyección pública, y abre un debate parlamentario sobre su encaje legal. Además, el partido ha defendido ampliar el veto al velo no integral en el ámbito educativo.

Pero, ¿qué son exactamente el burka y el niqab y en qué se diferencian de otros tipos de velo islámico?

QUÉ ES EL BURKA

El burka es una prenda que cubre completamente el cuerpo y el rostro de la mujer. Se caracteriza por incluir una rejilla o malla a la altura de los ojos que impide ver el rostro, incluso la mirada. Se trata de un velo integral porque tapa totalmente la cara, sin dejar ninguna parte visible.

QUÉ ES EL NIQAB

El niqab (nicab) también es un velo integral, ya que cubre el rostro, pero a diferencia del burka deja los ojos al descubierto.

DIFERENCIA ENTRE BURKA Y NIQAB

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, no son lo mismo. Mientras que el burka cubre todo el cuerpo y el rostro e incluye una malla a la altura de los ojos; el niqab cubre el cuerpo y el rostro, pero deja los ojos descubiertos.

Ambos se consideran velos integrales porque ocultan completamente la cara, a diferencia de otras prendas que solo cubren el cabello.

OTROS TIPOS DE VELO ISLÁMICO: HIYAB Y CHADOR

Además del burka y el niqab, existen otros tipos de velo islámico que no cubren el rostro y que, por tanto, no se consideran velos integrales.

El hiyab es un pañuelo que cubre el cabello, el cuello y, en ocasiones, los hombros, pero deja la cara completamente visible. Es el tipo de velo más extendido entre las mujeres musulmanas y se utiliza en distintos países y contextos culturales.

El chador, por su parte, es una prenda amplia, similar a una túnica, que cubre el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, pero tampoco tapa el rostro. A diferencia del burka y el niqab, permite ver la cara con normalidad.

Estas prendas no ocultan la identidad facial y no forman parte de la prohibición del burka y el niqab planteada en la Proposición de Ley Orgánica registrada en el Congreso. No obstante, Vox ha defendido ampliar el veto al velo no integral en el ámbito escolar, en referencia a prendas como el hiyab.