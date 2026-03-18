SOS Desaparecidos pide una revisión "exhaustiva" de los 6.874 casos activos de personas desaparecidas

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación SOS Desaparecidos ha solicitado al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) una revisión y actualización "exhaustiva" de los 6.874 casos activos de personas desaparecidas en España. La propuesta incluye verificar la existencia y correcta gestión de muestras de ADN asociadas a cada caso, asegurando que estén registradas y compartidas con las bases de datos del Ministerio del Interior y de Interpol para facilitar posibles coincidencias internacionales.
Asimismo, se plantea revisar posibles movimientos o renovaciones de documentos oficiales de identidad que puedan aportar indicios sobre la actividad o localización reciente de personas desaparecidas. También se propone mejorar los protocolos de comunicación con centros sanitarios cuando una persona es atendida sin documentación o no puede identificarse verbalmente, reforzando la coordinación entre servicios de salud y autoridades para agilizar su posible identificación.
El objetivo de esta iniciativa es "reforzar la eficacia de las investigaciones, mejorar la coordinación institucional y aumentar las probabilidades de identificación y localización de personas desaparecidas mediante el uso adecuado de herramientas forenses, tecnológicas y de cooperación internacional".
La petición de SOS Desaparecidos se produce un día después de que el Ministerio del Interior haya hecho públicos los datos del informe anual según el cual el número de denuncias por desapariciones investigadas en España en 2025 fue de 25.086, un 5% menos que el año anterior. Según datos de Interior, del total de denuncias se esclarecieron 90,7% de las denuncias.
La asociación ha pedido, no obstante, "más policías, más medios y más compromiso real para encontrar a quienes siguen desaparecidos". "Basta ya de propaganda mientras hay familias destrozadas esperando respuestas, el Ministerio del Interior no necesita más discursos ni campañas, necesita menos escaparate y más acción", ha argumentado la entidad.