Stop Accidentes y Aesleme piden a los grupos del Congreso apoyo a la rebaja de la tasa de alcohol al volante

Archivo - Control de alcoholemia de la Policía Foral. - EUROPA PRESS/GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stop Accidentes y la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (Aesleme) llaman a los grupos del Congreso a no bloquear la proposición de ley socialista que permitirá rebajar la tasa máxima de alcohol al volante y que se vota este miércoles en la Comisión de Interior.

Según Stop Accidentes, "la polarización política que domina el panorama parlamentario amenaza con echar por tierra la tentativa de reducir drásticamente la tasa de alcohol al volante".

El vicepresidente de Stop Accidentes, David Pérez de Landazábal, que ha mantenido reuniones con la mayoría de los portavoces del Congreso en el área de seguridad Vial considera que, de frustrarse, los españoles perderían "una oportunidad irrepetible de seguir avanzando en la lucha social por reducir el número de siniestros de tráfico".

"Salvar vidas no tiene color político ni ideología. Reducir la tasa de alcoholemia al volante es una cuestión de solidaridad y de sentido común. Y quienes voten en contra de ello van a tener que explicárselo a las decenas de miles de familias que han perdido a un ser querido en nuestro país y que son más de 70.000 en los últimos 25 años", ha remachado Pérez de Landazábal.

El consumo de alcohol sigue siendo hoy por hoy uno de los principales factores causantes de los siniestros de tráfico en nuestro país. Más de la mitad de los conductores muertos en siniestros sobrepasaba las tasas máximas autorizadas.

Desde Aesleme, piden a los grupos que no rechacen la iniciativa por "estrategia política". "Los responsables de Aesleme, así como los de otras asociaciones de prevención y víctimas de tráfico, hemos mantenido contactos con los grupos parlamentarios, para lograr sacar adelante esta rebaja en la tasa de alcohol, tan necesaria", ha explicado.

"Pero contemplamos cómo unos grupos y otros, intercambian peticiones ajenas a la seguridad vial, a cambio de apoyar una ley, que de sobra saben que es beneficiosa para la sociedad. Esta ley es una cuenta pendiente, en una sociedad que se encuentra preparada para dar un paso más en la eliminación del alcohol a la hora de conducir", ha defendido.

Según la entidad, no se puede "permitir que la polarización política, ni otro tipo de estrategias políticas, que nada tienen que ver con la seguridad vial, interfieran en esta medida". "Es una oportunidad histórica para avanzar como sociedad; una movilidad sin víctimas está directamente relacionada con el concepto de sociedad avanzada", ha subrayado.