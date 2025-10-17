La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Verónica Martínez Barbero es inspectora de trabajo, jurista, profeso - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de disponer de la "mayoría suficiente" para que la propuesta de blindaje del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución de su grupo sea admitida en el Congreso.

"Nosotras lo que nunca renunciamos es a la posibilidad de mejorar los derechos de una inmensa mayoría de la ciudadanía, en este caso, las mujeres y personas gestantes de nuestro país" ha afirmado este viernes la portavoz de Sumar en la Cámara Baja en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este escenario, la portavoz de Sumar ha explicado que "hace 18 meses" su grupo parlamentario inició el camino para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna porque vio que "no está garantizado" y que "no hay una efectividad".

"Las distintas mujeres de los territorios de España no pueden acceder al aborto en igualdad de condiciones y, en muchos casos, lo tienen difícil para accede y se ven acosadas cuando quieren acceder", ha manifestado Martínez Barbero, que cree que "hay un gran desconocimiento por la población de que esto es así".

Según la portavoz de Sumar, "ahora", porque ha salido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "diciendo barbaridades" y "atacando los derechos" de las mujeres, "de repente" la ciudadanía es "consciente de que es así". "Ya le digo yo que lo es, por el análisis que llevamos trabajando en ello durante mucho tiempo con reuniones con la sociedad civil", ha declarado.

Por todo ello, Martínez Barbero ha defendido que Sumar tiene que llevar al Pleno del Congreso "una propuesta seria, efectiva y completa". "Y no tengo ninguna duda de que tenemos la mayoría suficiente para que esa propuesta sea admitida, que se empiece a negociar e irnos a ponencia", ha apostillado, al tiempo que ha añadido que cree que hay una mayoría en la Cámara que considera que este derecho "hay que garantizarlo efectivamente", lo que "conlleva ir a la norma máxima" del ordenamiento jurídico, a la Constitución.

"La ley del 23 es buenísima y aún así tenemos problemas para abortar en España", ha dicho. Además, la portavoz de Sumar cree que se puede "confiar en que una tramitación parlamentaria siempre, siempre da mejores frutos que simplemente un debate antes".