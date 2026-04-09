El Telescopio ESPRESSO de Paranal (Chile) realiza sus primeras observaciones para ayudar en la búsqueda de exoplanetas. - ESO

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Telescopio Solar ESPRESSO, instalado en el Observatorio del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) en Paranal (Chile), ha completado con éxito a principios de abril sus observaciones de prueba, según ha informado ESO este jueves. Durante las próximas semanas, el equipo probará y optimizará el sistema antes de comenzar las observaciones científicas.

Este telescopio persigue entender cómo la variación de la luz de estrellas como el Sol puede enmascarar la presencia de planetas que las orbitan, lo que ayudará en la búsqueda de exoplanetas, es decir, de mundos fuera del Sistema Solar. "(Es) descrito como un telescopio solar para cazadores de planetas", ha señalado ESO.

Según ha explicado ESO, los exoplanetas se detectan y estudian sobre todo observando la luz de su estrella anfitriona, a menudo detectando pequeños cambios en el espectro de la misma, como por ejemplo la luz dividida en los colores o frecuencias que la componen. Sin embargo, la actividad estelar puede producir señales que apagan, o incluso imitan, las que se esperan de un planeta en órbita.

Este 'ruido' se puede medir con la instrumentación actual de búsqueda de exoplanetas. No obstante, eliminarlo de los espectros de estrellas distantes es "un reto" ya que la ciencia no entiende en detalle cómo la actividad estelar cambia la luz que se observa. De ahí que ESO aboge por aprender del Sol.

En este sentido, las observaciones del Telescopio ESPRESSO "podrían ser clave para el descubrimiento y caracterización de exoplanetas, que actualmente pueden estar ocultos por el ruido", ha señalado el investigador principal de la herramient,a Nuno Santos.

El telescopio permite a los científicos analizar áreas muy específicas del Sol, con una resolución muy alta, de una manera nunca antes llevada a cabo. Estudiando simultáneamente tanto el disco solar como las características individuales de la superficie los expertos pueden determinar exactamente cómo la actividad estelar cambia el espectro solar.

Por consiguiente, esto puede usarse como guía para eliminar con precisión el "ruido" de estrellas distantes que puedan albergar exoplanetas. Según explica ESO, dispone de un telescopio con un espejo de 60 centímetros (cm) de diámetro que recoge luz de áreas específicas del Sol, como manchas solares individuales, sondeando las firmas de actividad estelar.

A su vez, también tiene un telescopio más pequeño que recoge luz de toda la superficie visible del Sol (el disco solar).