La temperatura media de febrero de 2026 estará más de 2ºC por encima de lo normal, según estimaciones de AEMET

Decoración en el barrio de Usera, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de febrero de 2026 estará más de 2ºC por encima de lo normal para la época, según estimaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha compartido a través de su perfil en 'X'.

"En febrero ha habido una alternancia de períodos con temperaturas superiores a las habituales y momentos en que quedaban en torno a los valores normales para la época. Las borrascas han llegado con aire templado y no se han producido episodios fríos a lo largo del mes", ha señalado.

A su vez, el organismo estatal ha indicado que los días 10 y 11 de febrero fueron los más cálidos para esas fechas desde al menos 1940 y ha avanzado que este final de mes podría dejar más récords. Por último, ha concluido con que el invierno 2025-26 tendrá muy probablemente carácter cálido.