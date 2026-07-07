La temperatura del Mediterráneo llegó a estar a 26,63ºC a finales de junio, 2,6ºC por encima de lo normal. - AEMET

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La temperatura del mar Mediterráneo llegó a estar a 26,63ºC a finales de junio, 2.6°C más cálido de lo normal, según ha señalado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha hablado de "valores sin precedentes para la época del año".

"Superó incluso el promedio normal del momento del año en el que el mar está más cálido (2ª quincena de agosto)", ha advertido el organismo estatal a través de su cuenta en 'X'.

A principios de julio, tanto el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) como el de Vigilancia Marina (CMEMS) advirtieron que las temperaturas globales de la superficie del mar habían superado los niveles récord para esta época del año observados en 2023 y 2024.

En concreto, CS3 midió 20,86ºC el pasado 21 de junio, ligeramente por encima de los 20,83ºC observados en 2023 y 2024. Por su parte, el CMEMS registró 21ºC el mismo día, superando en 0,1ºC los récords anteriores de 2023 y 2024.

Si bien Copernicus admitió que es "significativo" que las temperaturas alcancen niveles récord para esta época del año, opinó que "concuerda" con el inicio de El Niño y con los récords de temperatura de la superficie del mar observados en el Pacífico norte en los meses anteriores. "Queda por ver si este exceso es temporal o indicativo de las condiciones de los próximos meses", resumió el organismo.