Las temperaturas bajan este lunes y vuelven las lluvias a la Península, en especial en la zona del tercio occidental

Archivo - Cielo nublado, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas bajarán este lunes en el extremo occidental peninsular, donde también se esperan lluvias que podrán ser localmente fuertes desde primera hora de la mañana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, este lunes estarán activos avisos amarillos por fenómenos costeros en seis provincias --Almería, Cádiz, Granada, Coruña, Murcia y Alicante-- y por viento en Almería y la vertiente cantábrica de Navarra. También estarán activos avisos amarillos por costeros en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, y por viento en todo Canarias salvo en Gran Canaria.

Según la Aemet, se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular. Al principio del día predominarán cielos poco nubosos o despejados, excepto en el tercio oriental peninsular, Alborán y zonas de montaña, donde habrá con nubosidad baja que dejará bancos de niebla matinales, y en Galicia, donde un frente dejará cielos cubiertos con lluvias en su mitad oeste.

Durante la segunda mitad del día la nubosidad irá en aumento y los cielos quedarán nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con lluvias se extenderán en forma de chubascos con tormenta que podrán ser localmente fuertes al resto del tercio occidental peninsular.

Asimismo, la Aemet también prevé lluvias en la mayor parte de la fachada oriental, Estrecho, entorno del Sistema Central y regiones de la meseta Sur, sin descartar algún chubasco ocasional en otros puntos del país excepto en el tercio nordeste y Baleares. Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos, con la cola de un frente tendiendo a cubrirlos y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur. Además, se espera calima en la mitad sureste peninsular y Baleares.

Respecto a las temperaturas, las máximas descenderán en el extremo occidental peninsular y aumentarán en litorales cantábricos, Canarias y Melilla. Las mínimas también ascenderán en la mitad norte peninsular, siendo los cambios locamente notables en el Cantábrico y exceptuando el extremo nordeste. También se darán heladas débiles en la Ibérica y Pirineo.

El viento soplará de flojo a moderado y de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y litorales de Galicia y sureste peninsular, también con rachas muy fuertes en puntos del área cantábrica. En Canarias se espera moderado de componente norte tendiendo a fuerte con rachas muy fuertes.