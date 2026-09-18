Las temperaturas irán en ascenso, con 30ºC desde el lunes en amplias zonas, y casi sin lluvias desde el domingo

Archivo - Una persona corriendo por un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El tiempo estable irá ganando terreno durante el fin de semana, aunque todavía se registrán tormentas fuertes este viernes por la tarde en el sureste peninsular y en Baleares que podrán repetirse el sábado, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

De forma paralela, las temperaturas iniciarán este mismo viernes un ascenso progresivo que será más acusado en el tercio norte, donde se registrarán valores altos para la época del año. Ya desde el lunes se superarán los 30ºC en amplias zonas e incluso los 32 a 34ºC a partir del martes o miércoles.

"Así que podemos decir que en la semana que comienza el otoño astronómico, lo hará con tiempo de verano", ha señalado.

Durante la tarde de este viernes, todavía se podrán registrar tormentas fuertes en el sureste peninsular y en Baleares, especialmente en las provincias de Almería, Murcia, así como en el sur de la Comunidad Valenciana, Ibiza, Formentera y Mallorca. De acuerdo con Del Campo, estas tormentas podrán llevar granizo e ir acompañadas de viento fuerte.

Todo esto se producirá con temperaturas que en líneas generales estarán en ascenso, con más de 32ºC en zonas de Extremadura y Andalucía.

El sábado podrán repetirse los chubascos en el sureste de la Península y en Baleares. Según la predicción, estas precipitaciones serán más probables e intensos intensos en el sur de la provincia de Valencia, norte de la de Alicante y en las islas de Ibiza y Formentera. Aún así, no descarta que se puedan producir chubascos en zonas aledañas. En este marco, soplará el levante fuerte en el Estrecho.

En el resto del territorio tendrá cielos poco nubosos y temperaturas más altas, especialmente en el Tercio Norte, donde el ascenso será notable. En puntos del sur de Galicia ya se superarán los 32ºC, al igual que en Extremadura y Andalucía. De hecho, se sobrepasarán los 34ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla.

El ascenso térmico continuará durante el domingo en la mitad norte peninsular y no habrá cambios en el resto. De esta manera, el portavoz de AEMET ha señalado que se alcanzarán 30ºC en buena parte del interior de la Península, los 32ºC en el sur de Galicia y Bajo Ebro y los 34ºC en puntos del Valle del Miño como por ejemplo en Ourense o Pontevedra, así como en Extremadura y el Valle del Guadalquivir.

En líneas generales, el tiempo de este día será muy estable. Sólo habrá posibilidades de que se registren lluvias en el área del Estrecho y en la ciudad de Melilla. En el área del Estrecho y en la costa mediterránea andaluza soplará este día con fuerza el Levante. Mientras tanto, el fin de semana transcurrirá tranquilo en Canarias, donde habrá vientos alisios y nubes en el norte de las islas, cielos más despejados en el sur, y temperaturas suaves en todo el archipiélago.

MÁS DE 10ºC SOBRE LO NORMAL EN PUNTOS DE LA MITAD NORTE

Durante el comienzo de la próxima semana predominará el tiempo anticiclónico y estable, sin apenas precipitaciones en nuestro país durante el lunes y el martes. Aún así, Del Campo ha puntualizado que no puede descartar que se registren alguna lluvia débil en el área del Estrecho, donde seguirá soplando el viento de Levante con fuerza, al igual que en zonas del área mediterránea andaluza.

De manera paralela, seguirán subiendo las temperaturas. La predicción recoge que el lunes lo harán en el norte y el martes en el este de la Península, donde se registrarán valores muy altos para la época del año. De hecho, en buena parte del territorio se hablará de temperaturas entre 5 y 10ºC por encima de las normales durante estos dos días e incluso de más de 10ºC en puntos de la mitad norte como Galicia.

De esta forma, se superarán los 32ºC en amplias zonas del interior; los 34ºC en el sur de Galicia, Depresión del Ebro y Valle del Guadalquivir; e incluso podrían alcanzarse o sobrepasarse los 36ºC en el Valle del Miño, por ejemplo en Ourense, o también en el Valle del Guadiana, en la ciudad de Badajoz.

En el Cantábrico, Bilbao alcanzará 30ºC y en la zona de centro, Madrid llegará a los 32ºC. A su vez, en Canarias también se iniciará un ascenso de las temperaturas a inicios de la próxima semana y se podrán superar de 32 a 34ºC ya el lunes y el martes en el sur de las islas.

Durante el resto de la semana, el portavoz de AEMET ha indicado que con los pronósticos actualmente disponibles es probable que continúe el tiempo anticiclónico y estable sin apenas lluvias y con temperaturas en prácticamente todo el país claramente superiores a las normales para la época del año.

ESTABILIDAD HASTA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Por su parte, Eltiempo.es ha señalado que las temperaturas se mantendrían durante el miércoles y el jueves y que incluso podrían ascender algo más en ciertas áreas del país. En lo que respecta a las mínimas, volverán a subir, aunque se mantendrán más frescas, por lo que las noches tropicales quedarán restringidas a puntos costeros del Mediterráneo y áreas del suroeste y sur.

En el interior, los registros nocturnos seguirán por debajo de 15ºC en amplias áreas e incluso por debajo de los 10ºC en todo el entorno del Sistema Ibérico y áreas de alta montaña del norte. De acuerdo con el portal meteorológico, todo esto se producirá debido a la expansión y al asentamiento de una nueva dorsal en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá el ambiente estable y la subsidencia de aire.

De forma paralela, un anticiclón en superficie situado al norte de España propiciará una mayor estabilidad. Con todo ello, la masa de aire situada sobre el país se irá calentando con el paso de los días. Esto se mantendrá hasta que la masa de aire sea renovada, lo cual podría ocurrir de cara al próximo fin de semana.