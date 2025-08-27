Las temperaturas de este jueves estarán por debajo de lo normal para la época pero el viernes subirán las temperaturas

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha producido un descenso térmico en el norte y oeste de la Península, que tendrá continuidad en el resto del territorio el jueves, cuando se prevén valores por debajo de lo habitual para esta época del año, salvo en el área mediterránea y Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé que para este viernes vuelvan a subir las temperaturas.

Así, se han superado en esta jornada los 34 ó 35°C en zonas del centro, sur y archipiélago balear, incluso los 36 a 38°C en Mallorca, mientras que para este jueves buena parte de la Península quedará por debajo de los 30 °C, aunque en puntos del extremo sureste (sur de Alicante y Región de Murcia, sobre todo) podrían rondarse los 36 a 38°C.

Además, este miércoles habrá que prestar atención a las tormentas que se formarán en el nordeste peninsular, localmente muy fuertes, con granizo grande y rachas intensas de viento, especialmente en el entorno de los Pirineos, sur de Aragón, norte de la Comunitat Valenciana y zonas circundantes. También habrá lluvia en Galicia y comunidades cantábricas.

El jueves podrían formarse tormentas fuertes o localmente muy fuertes de nuevo en el nordeste, especialmente en Cataluña, sur de Aragón, Comunitat Valenciana y también en Baleares este día. Continuarían las precipitaciones, aunque de carácter más débil que el día anterior, en el Galicia y Cantábrico.

El viernes se iniciará un ascenso térmico por los tercios norte y oeste de la Península y se superarán los 32 a 34 °C en el interior de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y valle del Guadalquivir. El ascenso será más notable el sábado y se registrarán valores propios para la época, incluso algo cálidos en puntos de la mitad sur. En concreto, se superarán los 34 °C en zonas del valle del Ebro, zona centro y mitad sur, y 34 a 36 °C en Andalucía y Región de Murcia.

Durante el viernes y sábado, predominará el tiempo estable, con precipitaciones acotadas a Galicia y comunidades cantábricas y posibilidad de chubascos tormentosos el viernes en el nordeste peninsular, particularmente en Cataluña, y en Baleares.

El domingo, el paso de un frente provocará un descenso térmico acusado en el norte de Galicia y comunidades cantábricas, con lluvias por allí y en los Pirineos. En el resto, se espera tiempo estable y temperaturas sin cambios, aunque el lunes 1 de septiembre podría haber un nuevo descenso térmico, continuando las lluvias en el extremo norte y con posibilidad de tormentas en Cataluña, norte de la Comunitat Valenciana, sur de Aragón y Baleares.

En cuanto a Canarias, predominará durante los próximos días un régimen de vientos alisios, que soplarán con intensidad en zonas expuestas, intensificándose de cara al viernes y fin de semana, cuando se esperan rachas fuertes o incluso muy fuertes (superiores a 70 km/h localmente). Habrá nubosidad abundante en el norte de las islas más montañosas, con lluvias débiles. Las temperaturas, en zonas costeras, rondarán los 22 a 24 °C de madrugada y los 27 a 29 °C en las horas centrales del día.