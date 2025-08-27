Septiembre traerá temperaturas más altas de lo normal y lluvias por encima de la media en Mediterráneo, según Meteored

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia, a 21 de septiembre de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de septiembre, que comienza la próxima semana, traerá temperaturas que estarán entre 1 y 3 grados por encima de lo normal para la época en muchas zonas de España, mientras que las precipitaciones también superarán los valores previstos en el Mediterráneo, según la predicción del portal meteorológico Meteored.

En este sentido, el meteorólogo Samuel Biener ha adelantado que este lunes 1 de septiembre comenzará el otoño climatológico, tras un verano plagado de "fenómenos extremos".

Por el momento, las primeras tendencias de Meteored indican que en la primera quincena de septiembre las temperaturas pueden situarse entre 1-3ºC por encima de la media de la época en todo el litoral mediterráneo, bajo Ebro, Castilla-La Mancha y la mayor parte de Andalucía, excepto las comarcas más occidentales.

En los archipiélagos y centro-sur peninsular las anomalías cálidas serían más moderadas, situándose las temperaturas hasta 1ºC más altas respecto al promedio. En el norte rondarían los valores habituales, incluso con ligeras anomalías frías en zonas de Galicia, noroeste de Castilla y León, vertiente cantábrica, Navarra y Pirineo occidental, por lo que estas zonas tendrían unas temperaturas que pueden estar por debajo de la media en contraste con el resto del país, según Biener.

Aunque la incertidumbre aumenta de cara a la segunda parte del mes, el escenario "más probable", según el experto, apunta a que las temperaturas pueden ser de 1-3 ºC más altas respecto a la media de las fechas en amplias zonas del interior y en áreas montañosas de la Península. Para los litorales y los archipiélagos no se atisban grandes anomalías de momento.

Por otra parte, el portal ha recordado que la mayoría de las boyas del Mediterráneo español están registrando valores de entre 27-29ºC en los últimos días por lo que, como es habitual cada año cuando se acerca septiembre, se empieza a hablar de la posibilidad de un "gran episodio" de lluvias torrenciales o de una dana.

Biener ha indicado que una dana o gota fría no es sinónimo de lluvia torrencial, ni que todas las precipitaciones extremas están causadas por una dana. Además, ha explicado que un mar caliente por sí solo no puede causar un gran evento de lluvias torrenciales y recalca que estos fenómenos sólo se pueden anticipar con pocos días de antelación debido a sus evoluciones tan erráticas.

Las precipitaciones predominantes son las convectivas en esta época, "extremadamente irregulares", por lo que estas aproximaciones a largo plazo son "poco fiables", ha explicado Biener. Las primeras tendencias señalan que las lluvias pueden situarse por encima del promedio en la primera quincena en el norte del golfo de Valencia, extremo septentrional y Canarias, mientras que en el resto predominarían las anomalías secas.

Por ello, Biener ha apuntado que para la segunda parte de septiembre no hay una tendencia "especialmente definida". Tampoco los mapas muestran un patrón atmosférico especialmente dominante, por lo que es probable que esto vaya cambiando. Un solo descuelgue de aire frío bien situado en septiembre puede dar un vuelco al balance pluviométrico en cuestión de horas.

Como recuerda el portal, en muchas zonas de la vertiente mediterránea, septiembre es uno de los meses más lluviosos en el conjunto del año, con precipitaciones "irregulares y extremadamente intensas", en ocasiones con consecuencias "catastróficas", afirma Biener.

No obstante, en otras muchas otras ocasiones, septiembre es prácticamente una prolongación del verano, con probabilidad de que el estiaje y la sequía se agudicen, algo que se está volviendo más habitual en los últimos años, ha recordado.

En cuanto a las temperaturas, en el interior los valores medios suelen bajar en torno a 4-5ºC respecto a agosto, mientras que en los litorales y en ambos archipiélagos el descenso es menor debido al efecto termorregulador del mar. Además, en septiembre se va notando mucho el acortamiento de los días, por lo que por la noche suele refrescar más.