Las temperaturas sufrirán "altibajos" desde mañana aunque serán más altas de lo normal y "frescas" en tercio occidental

Archivo - Numerosas personas disfrutan de un día de playa en la Costa Brava, en Tossa de Mar, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas sufrirán "altibajos" en los próximos días aunque, en líneas generales, seguirán siendo más altas de lo normal para la época excepto en el tercio occidental, donde serán "frescas", como ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En concreto, ha señalado que se espera calor intenso durante los próximos días en el nordeste, área mediterránea y Baleares, mientras que el tiempo será más suave en el tercio occidental peninsular.

Según Del Campo, durante los próximos días "las temperaturas van a experimentar altibajos en función de las zonas y de las jornadas, aunque en general continuarán en valores superiores al promedio normal y, por tanto, el calor será intenso en amplias zonas, sobre todo del nordeste de la Península, también en las regiones mediterráneas y en Baleares".

Por el contrario, ha precisado que en el tercio occidental de la Península los valores de temperatura serán "más llevaderos". Además, ha añadido que se esperan precipitaciones que, en general serán escasas y se producirán en zonas del Cantábrico, así como tormentas en zonas de montaña.

Por días, el portavoz ha indicado que este viernes bajarán las temperaturas en buena parte de la Península, "aunque continuará haciendo calor y se superarán los 35ºC de forma casi generalizada", con posibilidad de rondar los 36ºC en Mallorca y los 38 a 40ºC en ciudades como Lleida, Zaragoza o Girona. En cambio, Sevilla no pasará de 32 ó 34ºC.

Además, ha pedido prestar "atención" a los chubascos localmente fuertes con tormenta y posible granizo, también con rachas de viento intensas, que podrán caer por la tarde en amplias zonas del norte, centro y este de la Península.

El sábado seguirán bajando las temperaturas en el oeste de Andalucía y en puntos del área mediterránea y de Baleares, aunque subirán en el resto, especialmente en el Cantábrico. Por ello, será "una jornada calurosa en general, con más de 36ºC en amplias zonas".

Por ejemplo, en el norte, Bilbao alcanzará 38ºC y ciudades como Ourense, Pamplona, Zaragoza, Loroño o Lleida rondarán los 40ºC. En cambio, Sevilla apenas alcanzará los 30 o 31ºC ya que, según el portavoz, "en el oeste de Andalucía las temperaturas serán incluso frescas para la época". No obstante, ese día el tiempo en general será más estable, aunque en Galicia podrá haber tormentas fuertes o incluso muy fuertes y acompañadas de granizo.

El domingo volverán a bajar las temperaturas en buena parte del oeste y del centro peninsular, un descenso que será notable en Galicia y zonas próximas. Por el contrario, subirán en el oeste de Andalucía y especialmente en los Pirineos. Así, seguirá haciendo "mucho calor" en el nordeste peninsular y Bilbao, por ejemplo, rozará o rondará de nuevo los 40ºC, al igual que el Groño, Zaragoza, Pamplona o Lleida.

En el suroeste peninsular y así ciudades tradicionalmente calurosas como Badajoz o Sevilla, el ambiente será de nuevo más suave y se alcanzarán como mucho los 32ºC. Nuevamente se formarán tormentas, especialmente en Galicia y comunidades cantábricas, donde podrán ser fuertes y con granizo.

ASCENSO DE TEMPERATURAS EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA

Del Campo ha avanzado que el comienzo de la semana llega "con más incertidumbre en el pronóstico" y, en principio, el lunes predominarán los descensos de temperatura en el extremo norte, mientras que en el área mediterránea habrá una subida de temperaturas que continuaría el martes en amplias zonas.

"En general, las temperaturas serán las propias de la época o incluso algo frescas para estas fechas en el tercio occidental peninsular, mientras que buena parte del nordeste y tercio oriental peninsular, es decir, en las regiones mediterráneas y también en Baleares, el ambiente será muy caluroso, con máximas incluso más de 10 grados por encima de las normales en puntos del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña", ha precisado el portavoz.

En concreto, ha especificado que podrán superarse los 38 ó 40ºC en numerosas ciudades como Pamplona, Logroño, Zaragoza, Lleida, Murcia, Teruel, Huesca o Albacete, "con noches también muy cálidas por toda esa zona geográfica". Las lluvias quedarán acotadas a Galicia y comunidades cantábricas, que se descarte alguna tormenta en zonas de montaña.

Para el miércoles, podría subir más la temperatura en el tercio oriental peninsular, con más de 40ºC en la depresión del Ebro y en el interior de las regiones mediterráneas. El calor de estos primeros días de la semana podría venir acompañado además de calima en el este de la península y en Baleares.

En Canarias, las temperaturas van a normalizarse durante este viernes y fin de semana, después de unos días también muy cálidos, y los cielos estarán nubosos en el norte de las islas con algunas precipitaciones, especialmente el sábado y primeras horas del domingo.

De cara a la siguiente semana, el portavoz ha afirmado que el tiempo en general será tranquilo, con una nueva subida de las temperaturas.