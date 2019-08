Teólogo catalán sobre los "opositores" del Papa Francisco: "Son voces conservadoras en momentos de reforma"

Publicado 02/08/2019 17:26:13 CET

ROMA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teólogo y jesuita catalán Víctor Codina, que ha vivido durante más de 35 años en Bolivia, asegura en un artículo publicado en el portal del Vaticano 'Vatican News' que existen "opositores" del Papa Francisco y ha precisado que son "voces reaccionarias, fundamentalistas y conservadoras" que no quieren una "reforma que desea volver al estilo de Jesús".

"Valga este preámbulo histórico para no sorprendernos de que también hoy ante la nueva imagen de Iglesia que propone Francisco hayan surgido voces discordantes y críticas fuertemente opositoras a su pontificado", subraya Codina en su reflexión.

Codina comienza precisando que el tipo y orientación de la oposición siempre depende del momento histórico que se vive. "Son voces progresistas y proféticas en momentos de la clásica Cristiandad o Neo-cristiandad y voces reaccionarias, fundamentalistas y conservadoras en momentos de una reforma eclesial que desea volver a las fuentes evangélicas y al estilo de Jesús", señala.

En concreto, precisa que las críticas a Francisco tienen dos dimensiones que muchas veces confluyen: "una teológica y otra más bien socio-política". "La crítica teológica parte de la convicción de que Francisco no es teólogo, sino que viene del Sur, del fin del mundo y que esta falta de profesionalidad teológica explica sus imprecisiones e incluso sus errores doctrinales", explica.

Además, Codina pone de manifiesto que los opositores de Francisco recurren al "contraste con la competencia académica de Juan Pablo II y de Josef Ratzinger-Benedicto XVI".

Esta "falta de teología" de la que acusan a Francisco, explicaría, para sus detractores las "peligrosas afirmaciones" sobre la misericordia, "su tendencia filo-comunista hacia los pobres y movimientos populares" o "su falta de teología moral al abrir la puerta a los sacramentos de la penitencia y eucaristía" a los separados vueltos a casar, según el teólogo catalán.

"Lo que en el fondo molesta a sus detractores es que su teología parta de la realidad, de la realidad de la injusticia, pobreza y destrucción de la naturaleza y de la realidad del clericalismo eclesial", expone.

Según precisa, a los críticos de Bergoglio no les molesta que abrace a niños y enfermos, pero sí "que visite Lampedusa y campos de refugiados y migrantes como Lesbos"; "que diga que no hay que construir muros contra los refugiados sino puentes"; "que la Iglesia ha de ser pobre y de los pobres"; "que él no es quién para juzgar a los homosexuales"; o "que la Iglesia es femenina".

LA TEOLOGÍA DE FRANCISCO MOLESTA AL NORTE

"Evidentemente no es que no sea teólogo, sino que su teología es pastoral", subraya el jesuita catalán, al tiempo que añade que la teología de Francisco "no es colonial, sino del Sur y esto molesta al Norte".

Además, frente a los que acusan a Francisco de "tercermundista y comunista", Codina afirma que sus mensajes están en perfecta continuidad con la tradición profética, bíblica y de la doctrina social de la Iglesia.

El teólogo también rebate a "algunos altos dignatarios eclesiales europeos" que han dicho que el Instrumentum laboris o Documento preparatorio del Sínodo de la Amazonía es "herético, panteísta y que niega la necesidad de la salvación en Cristo".

Asimismo, más allá de la sugerencia de ordenar a hombres casados indígenas para poder celebrar la eucaristía en lugares remotos de la Amazonía, Codina subraya "la denuncia profética" que este documento hace "contra la destrucción extractivista que se comete en la Amazonía".

Además, asegura que hay "una convergencia entre la crítica teológica y la crítica social a Francisco". "Los grupos reaccionarios eclesiales se alinean con los grupos poderosos económicos y políticos sobre todo del Norte", explica.

En definitiva, Codina considera que la oposición a Francisco es "una oposición al Concilio Vaticano II y a la reforma evangélica de la Iglesia que Juan XIII quiso promover" y sitúa a Bergoglio en la línea de "todos los profetas que quisieron reformar la Iglesia, junto a Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Catalina de Siena y Teresa de Jesús, Angelo Roncalli, Helder Cámara, Dorothy Stang, Pedro Arrupe, Ignacio Ellacuría y el obispo Casaldáliga".