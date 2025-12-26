Los termómetros remontan el fin de semana con chubascos fuertes en el Mediterráneo y el frío vuelve a final del año

Imagen de transeúntes sevillanos protegiéndose del frío a pocos días de la entrada oficial del invierno. - María José López - Europa Press

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán este fin de semana, con frío que será menos intenso que el de días previos, para volver a bajar desde el lunes 29 de diciembre, con heladas que se extenderán a amplias zonas del interior y con ambiente frío en horas centrales del día, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En cualquier caso, hasta el lunes 29 el tiempo será inestable en el área mediterránea peninsular y en Baleares, con chubascos tormentosos que serán localmente fuertes y persistentes y con nevadas en las montañas. A partir del lunes, las precipitaciones irán remitiendo, aunque todavía podrán darse en puntos del sur y del este peninsular, en el Cantábrico y Baleares.

Por días, este viernes se darán precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Baleares y en Cataluña, especialmente en esta última. Mientras, la cota de nieve estará baja, en torno a unos 500 metros en el norte puntualmente y habrá nevadas copiosas en los Pirineos. Además, de forma esporádica podría nevar en otras zonas de la mitad norte a partir de esa altitud, de unos 500 metros, aunque el portavoz ha señalado que se espera que la cota vaya subiendo a lo largo del día, ya que las temperaturas diurnas también ascenderán.

Asimismo, este viernes en Cataluña habrá un temporal marítimo "importante", con olas que podrán superar los cuatro o cinco metros.

En cuanto a la predicción del portal meteorológico eltiempo.es, señala que este viernes las lluvias más intensas se darán en regiones del litoral, como Tarragona, Barcelona, Girona o las islas del archipiélago balear. Además, una borrasca situada al noroeste provocará fuertes lluvias, que podrán ser especialmente intensas en puntos de la mitad oeste de Galicia, con fuertes aguaceros en A Coruña o Vigo.

Concretamente, en el litoral y prelitoral catalán se esperan las precipitaciones más intensas, con avisos activos ante la posibilidad de superarse los 20 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en una hora o los 80 l/m2 en 12 horas.

En cuanto a las temperaturas, el portal ha indicado que serán muy frías, por debajo de los 10°C en la mayor parte del interior peninsular. Las más altas se darán en regiones de Andalucía y de la costa mediterránea, donde podrán alcanzarse los 15°C en ciudades como Málaga, Almería, Murcia, Castellón y Palma de Mallorca. En las Islas Canarias, las temperaturas rondarán los 20°C.

Para este sábado, Del Campo señala que continuará la probabilidad de chubascos en el nordeste peninsular y en Baleares, que serán localmente fuertes y persistentes en el este de Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. En Extremadura y Andalucía aumentará la nubosidad y también podrían darse chubascos fuertes, especialmente en el oeste y sur de Andalucía.

En cuanto a la cota de nieve, estará en torno a unos 1.400-1.600 metros, "bastante más alta" que el día anterior, con nevadas copiosas por encima de esa cota que se darán en el Pirineo catalán. Mientras, en la costa mediterránea andaluza, soplarán vientos intensos y habrá temporal marítimo, con temperaturas que serán más altas, aunque el sábado amanecerá con heladas en amplias zonas del interior peninsular.

Se esperan fuertes aguaceros en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Badajoz. Además, en zonas del litoral, estas lluvias podrán venir acompañadas de tormentas, según eltiempo.es. En concreto, en la costa de Málaga y Granada se han activado avisos por temporal costero debido a fuertes vientos, que podrán superar los 60 kilómetros por hora (km/h) y olas de más de 2 metros, además de avisos por lluvias en Málaga.

Las temperaturas continuarán en ascenso, con las heladas restringidas a regiones de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y a los principales sistemas montañosos. Las máximas volverán a alcanzar y superar los 10°C en la mayor parte de España, a excepción de Soria o Burgos, con valores por debajo de esa cifra.

El domingo 28 de diciembre continuarán subiendo las temperaturas y las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña, con cielos nubosos y precipitaciones en el área mediterránea peninsular y en Andalucía, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en zonas costeras y también prelitorales.

Las lluvias podrán darse de forma más dispersa en amplias zonas del este, centro y sur peninsular, con nieve a partir de unos 1.400-1.700 metros. Este día, además, se formarán bancos de niebla en zonas del este de la Península, que podrán dificultar el tráfico por la reducción de visibilidad que producen, como ha alertado el portavoz.

Eltiempo.es señala que las lluvias se extenderán a más regiones, aunque perdiendo intensidad, con chubascos en puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Castilla y León, Aragón y zonas de la costa mediterránea, que quedarán acotados a lo largo de la jornada a regiones de sureste y del Mediterráneo. Mientras, las heladas desaparecerán de la mayor parte de la Peninsula debido a un "drástico" ascenso de las temperaturas mínimas.

De cara al lunes 29, Del Campo ha avanzado que será una jornada de tiempo más estable, aunque todavía con lluvias en las regiones mediterráneas de la Península y en Baleares, pero que serán más dispersas que en días previos. No obstante, podrán ser localmente fuertes en el sur de la provincia de Valencia y en la provincia de Alicante.

Respecto a la nieve, este día aparecerá a partir de 1.400-1.800 metros y será una jornada con abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior. En cuanto a las temperaturas máximas, no variarán demasiado, pero si bajarán las mínimas de forma generalizada, por lo que se extenderán las heladas por el norte y centro de la Península.

HELADAS Y TEMPERATURAS INFERIORES A 10ºC

El martes 30, miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, el portavoz ha señalado que lo más probable es que predomine el tiempo estable, aunque con posibles precipitaciones en el Cantábrico, extremo sur peninsular y Baleares. Además, llegará al país aire frío de latitudes altas, por lo que las temperaturas descenderán progresivamente, tanto de noche como de día. Las heladas se extenderán por buena parte del interior peninsular y en las horas centrales del día no se llegará a los 10ºC en buena parte del interior de la Península. También continuarán los bancos de niebla que harán que el ambiente sea muy frío durante toda la jornada.

En cuanto a Canarias, durante este viernes y el fin de semana habrá intervalos nubosos con algunas lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas más montañosas. Además, los vientos soplarán con intensidad. El lunes y martes puede haber lluvias en el norte de las islas de mayor relieve y es posible que, los días 31 de diciembre y 1 de enero, el paso de un frente deje precipitaciones. Todo esto sin grandes cambios en las temperaturas.

De cara a próximas semanas, la AEMET prevé que la semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026, como se ha indicado, será más fría de lo normal en toda España, salvo en Canarias, donde los termómetros alcanzarán valores suaves, propios de la época del año.

ENERO FRÍO HASTA MEDIADOS DE MES

Para la semana del 5 al 11 de enero de 2026, la AEMET ha avanzado que, con la información actualmente disponible y aún con incertidumbre en el pronóstico, volvería a ser una semana más fría de lo normal en la Península y Baleares. En cuanto a las lluvias, ha señalado que "no hay una tendencia clara", aunque podría ser un período seco en Galicia y lluvioso en el extremo sur peninsular y ambos archipiélagos.

Por último, para la semana del 12 al 18 de enero, de nuevo, aún con bastante incertidumbre en la predicción, "en principio" las temperaturas estarían más cerca de los valores normales, aunque todavía por debajo. Además, podría ser una semana más lluviosa de lo normal en el sur peninsular y los archipiélagos.