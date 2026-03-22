'Therese' mantiene a Canarias en aviso este lunes y deja cielos nubosos y nieve en el nordeste peninsular

Archivo - Un hombre camina bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' mantendrá a Canarias en aviso amarillo por lluvias fuertes este lunes que además podrán ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo en las islas más montañosas. Además, dejará una pequeña inestabilidad que afectará al nordeste peninsular con cielos nubosos y nieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la primera mitad del día, el nordeste peninsular tendrá cielos nubosos y precipitaciones de nieve por encima de los 1.400-1.600 metros en el Pirineo. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna lluvia débil. En el resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados con zonas de nubes altas y no se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos.

Respecto a las temperaturas, las máximas sufrirán un descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y subirán en el sur y suroeste. Así, los termómetros podrían alcanzar los 25 grados en Sevilla y los 23 en provincias como Córdoba, Huelva o Badajoz.

En cuanto a las mínimas, se esperan aumentos en el este y nordeste, así como en Baleares, y descensos en la mitad oeste peninsular. También se esperan heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte. Por su parte, en Canarias se esperan pocos cambios.

En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona, además de moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán. En los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste el viento será del este y nordeste moderado. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur.