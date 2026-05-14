El tiempo para hoy en España, 14 de mayo de 2026

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las olas pondrán este jueves en aviso a zonas del Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Todo ello tendrá lugar en una jornada en la que las máximas descenderán en el tercio norte peninsular, de forma localmente notable en la Cantábrica, mientras que subirán en la mitad sur.

En concreto, los avisos por lluvia estarán en Guipúzcoa y Vizcaya; la vertiente cantábrica de Navarra; Girona; el litoral cántabro y el centro y valle de Villaverde. Además, habrá avisos por olas en la costa del litoral cántabro y la costa del litoral oriental asturiano.

De esta manera, AEMET señala que un frente dejará mañana una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular, con cielos cubiertos y precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica, Pirineos y especialmente en el nordeste de Cataluña.

En esta última zona es probable que las lluvias sean localmente fuertes, pudiendo también ser persistentes e ir ocasionalmente con tormenta. En este marco, el organismo estatal no descarta que los chubascos pudieran afectar de forma débil a regiones aledañas al sur. Además, señala que nevará en montañas del norte a partir de 1400/1600 metros (m).

En el resto de la Península y Baleares el tiempo será estable, con cielos que serán en líneas generales poco nubosos. Aún así, por la mañana habrá abundante nubosidad baja en el resto de la mitad norte y zonas del extremo oeste y por la tarde con el desarrollo de nubes de evolución podría dejar algún chubasco aislado en montañas del centro y puntos del cuadrante nordeste.

La predicción recoge que asimismo también podría producirse algún chubasco aislado en el norte de Baleares. Mientras tanto, en Canarias se dará un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto.

Por lo demás, señala que habrá probables brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña, Galicia, Estrecho y regiones de ambas mesetas; mínimas en descenso en el cuadrante noroeste; y heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

AEMET indica que durante este jueves predominará el viento del oeste y noroeste en la Península y Baleares, que irá acompañado de la componente sur en las islas y litorales de la fachada oriental. Por zonas, se prevé moderado en Baleares, zonas de costa y en el tercio nordeste peninsular.

Sin embargo, se espera que vaya con intervalos fuertes en litorales del Cantábrico, Galicia y Alborán, y probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro, sierras del prelitoral sur de Cataluña y propio Cantábrico. En el resto será flojo aunque arreciará por la tarde. A su vez, habrá viento del norte con intervalos fuertes en Canarias.