El tiempo para hoy en España, 16 de abril de 2026

Archivo - Una mujer se refresca en unos chorros de un parque durante un día de la segunda ola de calor de verano en España, a 14 de julio de 2022, en Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán este jueves en la mayor parte de España, con una máxima de 28ºC en Badajoz, Córdoba y Huelva, según la predicción de la AEMET que añade que solo habrá avisos en Galicia y serán por olas, específicamente en A Coruña y Pontevedra.

De este modo, en el norte y oeste peninsulares predominarán los cielos nubosos y la AEMET no descarta alguna precipitación débil en Galicia, que remitirá durante la tarde, dejando los cielos despejados.

Durante la segunda mitad del día, se espera nubosidad alta en la segunda mitad del día en el oeste y nubosidad de evolución en el interior. Asimismo, probablemente se registren brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular y algunas brumas y nieblas costeras en los litorales mediterráneos, más persistentes en Baleares.

En Canarias, los cielos estarán nubosos y podrían caer precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Mientras tanto, estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. En esta jornada, sólo habrá heladas débiles restringidas a cumbres del Pirineo.

En lo que se refiere a los termómetros, las temperaturas subirán de manera general en toda la Península y Baleares, con descenso de las máximas en el Cantábrico occidental y extremo sureste y las mínimas en el oeste de Galicia. En el archipiélago canario, las máximas aumentarán en todas las islas excepto en las más occidentales. Las mayores subidas se darán en las zonas altas.

Por último, se espera viento en general flojo y de dirección variable en toda la Península y Baleares, que podrá ser temporalmente moderado en algunas zonas de los litorales. A su vez, predominará la dirección norte en el Golfo de Cádiz y Cantábrico y la dirección sur en el Mediterráneo y un levante por la tarde en Alborán. Asimismo, se registrará alisio moderado en Canarias con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas.