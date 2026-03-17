El tiempo para hoy en España, 17 de marzo de 2026

Archivo - El paseo marítimo de una playa de Fuerteventura con oleaje, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura, Las Palmas, Islas Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El oleaje pondrá este martes en aviso a Cantabria, País Vasco y la costa gaditana, que en este último caso también contará con un aviso por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, se esperan rachas muy fuertes --superiores a 70 kilómetros por hora (km/h) de levante en Cádiz, el Estrecho y sierras aledañas.

Asimismo, se dará un ascenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, que será notable --es decir, de más de 6ºC-- en el Cantábrico oriental, Sistema Ibérico, este del Sistema Central y Pirineo. En este sentido, también se prevé una subida notable en las mínimas del Pirineo, así como en cumbres del Sistema Central y del Ibérico.

De esta manera, AEMET ha avanzado que la situación de estabilidad generalizada se mantendrá mañana en la Península y Baleares. La climatología en ambas estará dominada por las altas presiones y habrá cielos despejados salvo por intervalos dispersos de nubosidad baja matinal en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Estrecho y puntos del Mediterráneo. Además, se producirá la entrada de nubes medias y altas en el sudoeste peninsular.

En lo que respecta a Canarias, el acercamiento de una dana dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos ocasionales en las islas montañosas. Por esta parte, el organismo estatal no descarta que también se registre alguna tormenta y algún chubasco localmente fuerte en las islas más occidentales, en cuyas cumbres podrán caer en forma de nieve.

Mientras tanto, el cielo en las islas más orientales estará poco nuboso. En este sentido, podría registrarse polvo en suspensión tanto en el archipiélago canario como, al final del día, en el suroeste peninsular. Al margen de ello, se darán heladas débiles en el Pirineo y también se podrían dar de manera local en otros entornos de montaña y en la meseta norte.

La predicción del organismo estatal recoge una subida generalizada de las máximas en la Península y Baleares y pocos cambios en Canarias, donde en líneas generales habrá descensos en zonas altas. En este marco, la capital de provincia con previsión de mínima más alta es Bilbao, cuyos termómetros llegarán a los 27ºC.

Por otro lado, las mínimas subirán en los principales entornos de montaña, así como en Galicia, Estrecho y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, con ascensos notables en el Pirineo y cumbres del Sistema Central e Ibérico. Además, habrá descensos en el Ebro, litoral cantábrico, bajo Guadalquivir y Baleares; con pocos cambios en el resto.

Por lo demás, AEMET señala que mañana soplará viento moderado del norte en Ampurdán y este de Baleares, amainando y rolando a este, con viento flojo de norte rolando a oeste moderado en Canarias con alguna racha muy fuerte en zonas expuestas. Asimismo, habrá predominio de viento flojo de componentes este y sur en el resto, moderado en Alborán y Andalucía occidental y llegando a intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz y el Estrecho. También es posible en sierras de provincias aledañas.