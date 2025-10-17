El tiempo para hoy en España, 17 de octubre de 2025

Archivo - Varias personas con paraguas durante la tormenta, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lluvias, tormentas y nieblas activarán este viernes los avisos en trece provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, con avisos por precipitaciones y tormentas estarán Granada, Jaén, Castellón, Valencia, Albacete, Cuenca, Mallorca, Ibiza y Formentera y Teruel.

Además, habrá avisos por lluvias en Barcelona, Girona, Tarragona, La Palma, La Gomera y El Hierro, con precipitaciones de hasta 60 l/m2 en Cumbres de La Palma y en oeste de La Palma. Mientras, Lugo tendrá avisos por nieblas.

La AEMET prevé para este viernes un predominio de cielos poco nubosos en la Península y Baleares, aunque con abundante nubosidad baja matinal en el Mediterráneo, Cantábrico, norte de Galicia, Ebro e interiores del sureste y nordeste peninsular. Además, son probables los chubascos en litorales de Cataluña al principio, sin que se descarte que sean localmente fuertes y que tenderá a despejar.

Asimismo, se prevén intervalos de nubes medias y altas en el centro peninsular y Alborán y por la tarde se espera abundante nubosidad de evolución en Baleares, así como en la mitad sur y montañas de la mitad norte de la Península, y vendrá con chubascos y tormentas que afectarán a las islas, interiores del este peninsular y entornos de montaña del centro y sur. Además, es probable que lleguen a fuertes en interiores del extremo este peninsular y Mallorca, así como, con baja probabilidad, en sierras y aledaños de Andalucía e islas Pitiusas.

Mientras, Canarias se verá afectará por el paso de un frente, que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con probabilidad de ser fuertes y persistentes en las islas occidentales, que también podrían afectar de forma ocasional a las orientales, con intervalos nubosos.

También se prevén nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinas en los tercios norte y este peninsulares, así como localmente en Alborán, con probabilidad de ser más densas y persistentes en el interior norte de Lugo y con posibles brumas o nieblas costeras en las rías gallegas.

En cuanto a las temperaturas máximas, salvo ascensos en el Cantábrico, se esperan pocos cambios. Respecto a las mínimas, se esperan descensos en la mitad sur peninsular, Pirineo y zonas de Galicia y Asturias y aumentos en Canarias y medio Ebro, mientras que habrá pocos cambios en el resto. También serán posibles las heladas débiles en cumbres pirenaicas.

Por otra parte, soplarán vientos moderados de componente este en litorales cantábricos, Alborán y con intervalos fuertes en Estrecho. En el resto se prevén vientos flojos, con predominio de la componente oeste en la vertiente atlántica norte y Canarias occidentales y de las este y sur en el resto.