Lluvias y oleaje activan los avisos en seis provincias del norte peninsular

Archivo - Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y el oleaje activan este martes los avisos en un total de siete provincias del norte de la Península, con precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la provincia con aviso por lluvia e A Coruña, que también estará en avisos por oleaje junto a Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Cantabria (Litoral cántabro-costa) y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa).

La AEMET prevé para este martes que la Península continúe bajo la influencia de una circulación atlántica muy húmeda que dejará un predominio de cielos cubiertos en la mayor parte de la vertiente atlántica, en el Cantábrico occidental y Pirineos y con intervalos nubosos en el resto. Mientras, en Alborán y zonas del nordeste predominarán los cielos poco nubosos, al igual que en Baleares.

Se esperan precipitaciones en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, así como en el Estrecho, Béticas y puntos del Mediterráneo norte, sin que se descarte en el norte de Baleares. Estas lluvias serán en general débiles y ocasionales, excepto en Galicia y zonas aledañas, donde se espera que sean más abundantes y con probabilidad de que sean persistentes y localmente fuertes en el norte y oeste de esta comunidad.

En Canarias se prevén cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de alguna precipitación dispersa e intervalos nubosos en el resto y puede darse algún chubasco ocasional en interiores por la tarde.

Asimismo, se esperan nieblas matinales y vespertinas en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica, así como en Pirineos, Mallorca y especialmente en Galicia, donde es probable que sean persistentes en regiones de su mitad occidental.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en Baleares y en la mitad noroeste y litorales del sureste peninsular y se esperan pocos cambios en el resto. Además habrá algunos descensos en el sur de Castilla-La Mancha y en el norte de Andalucía. Respecto a las mínimas, estarán en aumento en Alborán, sureste y tercio noroeste peninsular, con descensos en Cataluña y con pocos cambios en el resto.

Por otra parte, soplarán vientos moderados del oeste y suroeste en la mayor parte de la Península y Baleares y serán flojos en general en interiores de los tercios sur y noreste peninsulares. Así, se esperan intervalos de fuerte y probables rachas que serán muy fuertes en litorales del Cantábrico e interiores de Asturias y norte de Galicia, así como también serán posibles en puntos del interior de Valencia y Alborán. También se prevé alisio moderado en Canarias.