El tiempo para hoy en España, 23 de abril de 2023

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lluvias, tormentas, vientos y olas pondrán este jueves en aviso a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha añadido que la jornada estará marcada por un descenso de las máximas en el tercio oriental de la Península.

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Ávila y Salamanca; Toledo; y Cáceres; mientras que Ciudad Real y Badajoz estará en aviso sólo por tormentas. Asimismo, habrá avisos por olas en Alicante, la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la del Campo de Cartagena y Mazarrón. Por su parte, Almería estará en aviso por viento y olas.

En líneas generales, AEMET prevé un tiempo estable con cielos de nubes altas en gran parte del territorio y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Por la mañana, podrán darse precipitaciones en el suroeste. Sin embargo, la llegada de aire frío en altura a partir de la tarde aumentará la inestabilidad.

En este sentido, avanza que se desarrollará abundante nubosidad en el interior y que podrán darse chubascos y tormentas, localmente fuertes, en los Pirineos. Por la noche, también se darían en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Salamanca y Ávila. Por su parte, los cielos en Canarias estarán nubosos y podrán darse precipitaciones débiles en las islas más montañosas.

De forma paralela, el pronóstico recoge que es probable que se den brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el interior sur de la Comunidad Valenciana. Asimismo, seguirá habiendo algo de polvo en suspensión en el sur peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal espera que las máximas bajen en el tercio oriental de la Península, incluso de forma notable en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro, y suban en el resto. Por otro lado, predominarán los descensos de las mínimas en la Península. En Canarias, se mantendrán sin cambios relevantes.

Por último, AEMET indica que soplará viento flojo en general, del este en el Cantábrico y en la mitad oriental peninsular, y de componente sur en la occidental. En los litorales será moderado, con probables rachas muy fuertes en la costa de Almería y otras zonas del sureste. En Canarias, será moderado y de componente norte.