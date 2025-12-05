Nieve, viento y oleaje activan avisos en 16 provincias y Melilla, con mínimas de hasta 2ºC

Archivo - Un hombre retira la nieve acumulada sobre un toldo, a 28 de noviembre de 2021, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nieve, viento y oleaje activan este viernes avisos en 16 provincias y Melilla, con temperaturas mínimas de hasta 2ºC en Girona, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, por nieve solo continua con aviso activado Narra. y por viento estarán Almería, Granada, Baleares (Mallorca), Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia.

Por su parte, el oleaje activará el aviso amarillo en Almería, Granada, Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral costero), Girona, Tarragona, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla. Sin embargo, se elevará a naranja (importante) en A Coruña.

La AEMET prevé para este viernes acumulados significativos de nieve en Pirineos, con posible ascenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico y rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cantábrico occidental, mar Balear, Sierra de Tramontana, zonas del tercio este peninsular y Alborán.

Así, el tiempo en la Península y Baleares seguirá marcado por el paso de frentes que dejarán predominio de cielos nubosos o cubiertos, con una tendencia a abrirse algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular.

Además, se espera que las precipitaciones afecten a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña. En este sentido, los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental donde serán más persistentes.

A su vez, las lluvias son probables de forma débil y ocasional en el resto del territorio, a excepción de las islas Pitiusas y gran parte del área mediterránea peninsular, donde no se esperan.

Al mismo tiempo, nevará en montañas del tercio norte y es posible que las del centro y sureste acumulen una cota de entre 1.300 y 1.600 metros (m). Por su parte, en el Pirineo oscilarán entre 1.000 y 1.200 m, donde se prevén acumulados significativos que podrían superar los 2.000 m en todas las zonas.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en las islas de mayor relieve sin descartar alguna lluvia débil con predominio de poco nuboso o despejado en las orientales e intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Asimismo, AEMET prevé una probable calima ligera y alisio moderado.

Por su parte, habrá brumas y bancos de niebla en Galicia, en los principales entornos de montaña así como en áreas aledañas en la meseta Sur.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península y no se descarta que las máximas también suban de forma notable en el Cantábrico. Además, se esperan pocos cambios en los archipiélagos y heladas en el Pirineo, que serán dispersas en otros entornos de montaña.

En cuanto a viento, soplará tramontana con intervalos de intensidad fuerte en Ampurdán amainando. Al mismo tiempo, será moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular con predominio del viento moderado de componente oeste en el resto.

De la misma forma, se prevén intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el mar Balear, Sierra de Tramontana, zonas tercio este peninsular y Alborán con tendencia a amainar, y en el norte de Galicia y Cantábrico occidental con tendencia a arreciar.