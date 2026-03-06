El tiempo para hoy en España, 6 de marzo de 2026

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lluvia, olas, nieve y viento pondrán este viernes en aviso a 14 comunidades autónomas (CCAA), Ceuta y Melilla, en un día en el que Almería y Murcia tienen avisos de nivel naranja por oleaje y nieve, que también ha activado avisos en Granada , según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por olas se registran en Granada y Málaga; la costa de los litorales occidental y oriental asturianos; Ibiza y Formentera; la costa del litoral cántabro; Barcelona y Girona; A Coruña, Lugo y Pontevedra; la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Alicante; la costa de Melilla; y Tenerife.

Además, hay avisos por viento en Almería; Cantabria del Ebro; Burgos, León y Palencia; y Ceuta; y por lluvia en Teruel y Zaragoza; los litorales occidental y oriental asturianos; la Suroccidental asturiana, Central y Valle Mineros y Cordillera y Picos de Europa; el litoral cántabro y el Centro y valle de Villaverde; Burgos; Barcelona, Girona y Tarragona; Ibérica riojana; y Alicante, Castellón y Valencia.

Asimismo, se activarán avisos por nieve en Almería, Cádiz, Granada y Jaén; Cordillera y Picos de Europa; Ávila, León, Salamanca y Zamora; Albacete; Lugo y Ourense; y Noroeste de Murcia. Y la lluvia ha activado avisos en Guipúzcoa, Vizcaya y La Rioja.

AEMET avanza que la situación de inestabilidad dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares se mantendrá durante este viernes, un día en el que se registrarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Por zonas, se prevé que sean abundantes en el Cantábrico, el nordeste y en sus zonas aledañas.

Aunque hay incertidumbre al respecto, también podrían ser localmente fuertes en otras zonas del norte, cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho. En este sentido, el organismo estatal tampoco descarta que sean fuerte en el centro peninsular y apunta además a que las que caigan en el área mediterránea podrán venir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

Durante este día, la cota de nieve se situará en torno a los 1.100-1.400 metros, incluso de forma puntual a 900 metros en el noroeste y tercio sur. Además, habrá posibles acumulados significativos en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas y por encima de los 1.600-1.800 en el resto; y en cumbres de los principales entornos de montaña se darán heladas débiles.

Al margen de ello, se esperan brumas y nieblas en entornos de montaña y zonas de sierra de los prelitorales y durante la mañana en Baleares. Mientras tanto, en Canarias habrá predominio de cielos nubosos con precipitaciones que podrán ser abundantes en el norte de las islas montañosas.

En lo que se refiere a las temperaturas, el organismo estatal señala que las máximas descenderán de forma generalizada en la Península, notablemente en el área cantábrica y la Ibérica norte y que sólo ascenderán de manera ligera en el extremo oriental. En lo que se refiere a las mínimas, habrá predominio de los descensos en la mitad sureste peninsular y con pocos cambios en el resto, salvo algunos ascensos en la meseta norte. Por lo demás, los termómetros bajarán ligeramente en Baleares y Canarias.

Asimismo, AEMET señala que este viernes habrá viento de componente sur y este en el tercio oriental peninsular y Baleares; en el resto, de componente norte y oeste; moderado en los litorales y cuadrante noroeste, esperando en el resto viento flojo. Durante este día, se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el norte de Castilla y León, litoral de Galicia, Estrecho y Alborán. En Canarias habrá alisio, con posibles rachas muy fuertes.