El tiempo para hoy en España, 4 de noviembre de 2026

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias, las tormentas y las bajas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que partes de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia alcanzarán el nivel naranja por precipitaciones, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, Almería; el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón tendrán nivel naranja por lluvias, además del litoral valenciano.

El resto de avisos por precipitaciones se dan en Cádiz y Granada; Alicante; Ceuta; y Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, hay avisos por tormentas en Cádiz y Ceuta; y por bajas temperaturas en Zamora y Guadalajara.

De acuerdo con AEMET, mañana continuará la inestabilidad en puntos del litoral mediterráneo. De forma paralela, la entrada de aire subtropical por el suroeste inestabilizará el sur peninsular. Con esta situación, el organismo estatal espera cielos muy nubosos o cubiertos en el sur y sureste peninsular y Baleares.

Asimismo, apunta a la probabilidad de que se registren chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes en el Estrecho, Ceuta, los litorales de Alborán, del sureste y de la Comunidad Valenciana y Baleares. A últimas horas, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes en el litoral almeriense y murciano.

Por otro lado, también destaca que hay posibilidad de que se den lluvias, si bien débiles o moderadas, en los sistemas Béticos, el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. En los Pirineros, estas precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1500 metros (m).

Por lo demás, los cielos estarán nubosos en el Cantábrico y se darán algunas lloviznas en el litoral. En el resto de la Península, se registrarán cielos poco nubosos o despejados y en Canarias, nubosos. En este archipiélago es probable que se den precipitaciones localmente fuertes.

Además, la predicción recoge la posibilidad de que se registren brumas o bancos de niebla matinales en el extremo norte, las mesetas y algunas regiones del Mediterráneo y del tercio sur.

En lo que se refiere a los termómetros, el organismo estatal ha explicado que las máximas bajarán en la mitad sur y que lo harán de manera más acusada en el sureste, Extremadura y el noroeste. En el resto del territorio peninsular y Baleares subirán. En líneas generales, las mínimas registrarán descensos salvo en el sur de Andalucía.

Asimismo, habrá heladas en las montañas de la mitad norte, la meseta norte, Sierra Nevada y puntualmente en la meseta sur. De hecho, las mínimas podrán ser de -6ºC en Parameras de Molina, Sanabria y otros puntos de Castilla y León. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente.

La predicción recoge que predominará el viento de componente este, de flojo a moderado, en el interior peninsular y en el Cantábrico; del este o nordeste en el Mediterráneo, con intervalos moderados y puntualmente fuertes desde el Ampurdán hasta Murcia, y del suroeste en Andalucía y Canarias.