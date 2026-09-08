Tolón se compromete a escolarizar a los menores que se queden en Ceuta sin "entorpecer" las clases: "Tranquilidad"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado este martes que el deber de su Departamento es "cumplir con el derecho internacional", lo que implica "dar una atención educativa" a los menores migrantes no acompañados que se queden en Ceuta. Así se ha expresado desde la ciudad autónoma, a donde ha viajado con motivo del inicio del curso escolar este martes.

"Estamos trabajando sobre varios escenarios, dependiendo de la cifra que al final se quede en Ceuta, para atenderles lo más posible. Pero esto no va a entorpecer las clases que se están dando ahora en los centros educativos que tenemos en la ciudad. Por tanto, tranquilidad", ha indicado en declaraciones ante los medios de comunicación.

Por el momento, ha apuntad que todavía no tienen una cifra "total" de menores, que están realizando la filiación y viendo sus edades y su situación escolar. "No es lo mismo un niño o una niña que sabe leer, que otro que no sabe leer, que uno que sabe español, que otro que no sabe leer español", ha explicado.

Tolón ha cifrado en un 70% la asistencia a clase en Ceuta durante el primer día de clases, tomando en consideración que la ciudad autónoma cuenta con 17.500 alumnos. En concreto, ha señalado que los centros educativos de primaria han registrado una asistencia de en torno al 65% y de los de secundaria, de un 83%. Además, ha recalcado que no ha habido ninguna incidencia y que todos los colegios e institutos han abierto "con ganas e ilusión".

"Entendemos los temores, las inquietudes, porque Ceuta continúa atravesando una situación compleja y todavía no ha recuperado plenamente la normalidad. Pero quiero que la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad de Ceuta sepan que el ministerio trabaja desde el primer día utilizando todos los recursos a su alcance para que el curso se desarrolle en las mejores condiciones posibles", ha destacado.

De esta manera, ha puesto en valor que Educación ha impulsado un servicio de seguridad privada en los centros escolares públicos y concertados durante las 24 horas del día. A su vez, ha puesto en marcha el aula matinal y vespertina en varios institutos, la mejora del vallado en varios centros de educación infantil y primaria y actuaciones de carácter formativo y de intervención psicosocial dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa.

"Todas estas medidas que les acabo de explicar son fruto del contacto permanente que hemos dado a administraciones competentes (...). Porque ante una situación como esta, la unidad, la cooperación y la lealtad son fundamentales. Nuestro objetivo es que los centros escolares sigan siendo espacios seguros", ha destacado.

Por esta parte, ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando "magníficamente" al ser preguntada sobre las denuncias de familias sobre la ausencia del refuerzo de seguridad hoy en algunos colegios ceutíes.

"No todos van uniformados y eso es algo que ellos, por cuestiones de seguridad, son los que hacen su estrategia. Nosotros no nos metemos en su trabajo. Por tanto, mucha tranquilidad. Los centros escolares son seguros, los itinearios también", ha recalcado.

MÁS MEDIOS, SI SON NECESARIOS

Asimismo, ha dicho que Educación ha propuesto intensificar la vigilancia y la coordinación en los itinerarios y también en los entornos escolares. Más allá de ello, ha reiterado el compromiso de Educación para seguir utilizando "todos los medios y más, si son necesarios" para proteger a la comunidad educativa ceutí, garantizar el derecho a la educación y contribuir a que la ciudad autónoma "salga fortalecida de esta crisis".

"Cuando una ciudad afronta dificultades, lo que necesita es algo fundamental, es no sentirse sola. Y por eso quiero dirigirme directamente a los ciudadanos, a las ciudadanas de Ceuta, para trasladarles un mensaje muy claro. El Gobierno de España está y seguirá estando a su lado", ha subrado.

En este sentido, ha tenido palabras de reconocimiento para las FAMPA de la ciudad, los sindicatos, la Junta de Personal y el presidente del Foto de Ceuta, con los que se reunió ayer; así como con los profesores, que volvieron a las aulas el martes pasado para iniciar los preparativos de cara al curso 2026-2027.

HAY QUE REFORZAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

Por otro lado, Tolón ha traslado su preocupación con respecto a los resultados del Informe PISA, cuya edición de 2025 se ha publicado hoy. En ella, los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias. De esta manera, la ministra ha indicado que hay que reforzar la comprensión lectora, ya que si no la hay "automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química".

Además, ha apuntado a que esto no sólo pasa en España. En este sentido, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha indicado que hay que entender los resultados del informe "en un contexto internacional de descenso generalizado en las tres competencias analizadas, en ciencias, en lectura y en física".

A su vez, al igual que Tolón, ha indicado que el estudio invita al Gobierno a reforzar el hecho de que los menores aprendar lectura comprensiva en las aulas y puedan adquirir una competencia suficiente para interpretar adecuadamente la problemática. "Por otra parte, la LOMLOE precisamente lo que hace es abundar en las competencias. Y, por tanto, ajustar nuestra enseñanza a las nuevas modalidades que también PISA evalúa. Por tanto, es un compromiso este informe para mejorar y reforzar lo que ya está haciendo este ministerio", ha destacado.