Las tormentas seguirán hasta mañana en el Levante, donde pueden llegar a registrarse hasta más de 120 (l/m2)

El túnel de Aldaia inundado debido a las fuertes lluvias de la pasada noche, a 17 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias intensas afectarán hasta este viernes al Levante español, según Eltiempo.es. De hecho, se prevén acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en Alicante, sur de Valencia, Murcia y Almería. En las próximas horas, las tormentas irán a menos en Baleares. De forma paralela, comenzarán a formarse e intensificarse las tormentas en puntos del sureste peninsular.

De este modo, continuarán en el sureste de Castilla-La Mancha y, especialmente, en Albacete, donde se podrán acumular hasta 30 l/m2 en una hora hasta el mediodía. Aunque las tormentas irán a menos durante la tarde, el portal meteorológico no descarta acumulados de 60 l/m2 en doce horas, granizo y fuerte viento.

En esta zona, el aviso activo es de nivel naranja hasta el mediodía. Más tarde, Eltiempo.es indica que se formarán otra vez chubascos y tormentas fuertes en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía, momento en el que Alicante, sur de Valencia, Murcia y Almería podrían verse especialmente afectadas. Estas zonas tienen activo el aviso naranja hasta el mediodía también por acumulados que podrían superar los 100-120 l/m2 en 2-3 horas y más de 60 l/m2 en una hora.

A su vez, también podrían volver a reactivarse las tormentas en el entorno de Ibiza y Formentera, lo que deja avisos naranjas en las islas por acumulados de más de 50 l/m2 en una hora, granizo y fuerte viento. Al margen de esto, el portal meteorológico no descarta lluvias y tormentas intensas en la costa y el interior de Castellón, Teruel, Cuenca, costa de Tarragona, Barcelona y en Girona, si bien precisa que en estas zonas serán a priori menos fuertes que las del día anterior.

En las últimas horas de este jueves las precipitaciones irán a menos en todas las regiones, aunque podrían ser más persistentes en zonas del sureste de Albacete, interior de Castellón y noroeste de Murcia. Durante la madrugada del viernes, Eltiempo.es apunta a que volverán las tormentas intensas en el entorno de Baleares, así como en la costa norte y central de Cataluña. Por la mañana, podrían destacar las lluvias en la costa de Barcelona, Ibiza, Formentera y norte de Mallorca.

Por el momento, precisa que hay avisos amarillos activos en Baleares por acumulados que podrán superar los 20-30 l/m2 en una hora. De forma paralela, también podrían registrarse tormentas y lluvias por la mañana en zonas costeras de Valencia, Alicante y Murcia. A partir del mediodía, éstas se irán formando en el interior. Ya por la tarde, continuarán produciéndose chubascos en Baleares, sobre todo en Las Pitiusas y Mallorca.

Además, se formarán precipitaciones en el interior de Castellón, Valencia y en buena parte de la provincia de Alicante, este de Teruel, Cuenca, Albacete, Murcia y en el este de Andalucía. El portal meteorológico prevé que estas sean menos intensas ya que la vaguada se estará retirando hacia el este poco a poco, alejándose del país. Aún así, apunta a que localmente pueden ser fuertes. Por ejemplo, en Almería se podrían registrar acumulados de 15 l/m2 en una hora.