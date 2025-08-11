Un total de 14 personas murieron este fin de semana en accidentes en las carreteras españolas

Archivo - Varios coches circulan por la autovía del Suroeste, A-5, a 8 de enero de 2023, en Madrid (España). En el dispositivo de tráfico para la tercera y última fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico de Navidad se esperan que e - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han muerto durante el fin de semana como consecuencia de 12 siniestros mortales ocurridos en las carreteras españolas, entre ellas, cinco motoristas y un ciclista.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), nueve de los siniestros han tenido lugar en vías convencionales y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido siete salidas de la vía, tres colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Berantevilla (Álava), Jerez de la Frontera (Cádiz), Albelda (Huesca), Palacios del Sil (León), Chinchón y Móstoles (Madrid), Águilas (Murcia), Siero (Asturias), Dos Hermanas (Sevilla), Gandía (Valencia), Pueblica de Valverde y Zamora (Zamora).

En el acumulado anual hasta el 10 de agosto se llevan contabilizados 671 fallecidos.